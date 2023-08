Tutolo: “Se tu uccidi per danaro non meriti di vivere”

FOGGIA – “Se tu uccidi per danaro non meriti di vivere…. È inutile girarci intorno…questa gente va eliminata perché non è degna di vivere una vita dopo averne strappata una agli affetti dei propri cari.

Dopo un po’ di anni ce li ritroviamo in giro come se avessero rubato un pacchetto di caramelle…..ma che leggi di merda sono quelle che permettono a degli assassini di rivedere la luce del sole…..

Andate dai figli di questa signora a spiegarlo.…. perché loro non potranno più vedere la propria mamma, un pezzo di merda l’ha ammazzata con un coltello come un animale….”. Lo riporta il consigliere regionale della Puglia Antonio Tutolo.