Bari. Oronzo Manno, il Vice Brigadiere in congedo dell’Arma dei Carabinieri compie cento anni. Il ricordo e gli auguri del Comandante Generale.

Compie oggi cento anni Oronzo Manno, Vice Brigadiere in congedo dell’Arma dei Carabinieri che per quaranta anni ha servito lo Stato e le comunità dell’Abruzzo e della Puglia. Il sottufficiale ha festeggiato il suo genetliaco insieme ai Carabinieri in servizio e, per l’occasione, il Comandante Provinciale di Bari, il Generale di Brigata Francesco de Marchis, gli ha consegnato un presente con gli auguri del Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, Comandante Generale della Benemerita. Alla semplice ed emozionante cerimonia hanno partecipato anche il Magg. Maurizio Mascioli (Comandante della Compagnia di Bari Centro) ed il Luogotenente CS Domenico Scaringella (Comandante della Stazione di Bari Carrassi).

Il Vice Brigadiere Manno si arruolò nella prima metà del ‘900, sul finire della Seconda Guerra Mondiale, operando da giovane in un contesto storico molto delicato, quando l’Italia era un Paese da ricostruire, dopo la tragedia del conflitto. La sua carriera iniziò presso la Scuola Allievi Carabinieri di Torino, la Cernaia – com’è nota ai più – proseguendo, per oltre un trentennio, a L’Aquila e a seguire in vari reparti della città di Bari, tra cui il Nucleo Radiomobile ed il Nucleo Tribunali e Traduzioni, dove si è congedato il 28 agosto 1983.