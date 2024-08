L’incidente, avvenuto in una zona rurale isolata, ha avuto conseguenze gravi per i due malcapitati. L’uomo alla guida del mezzo è stato trasportato al vicino ospedale di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove i medici hanno riscontrato fratture multiple e un trauma cranico. L’uomo è stato anche ricoverato con una prognosi di almeno sette giorni.

Nonostante la gravità dell’incidente, non risulta l’intervento sul posto delle forze dell’ordine. Tuttavia, l’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle aree rurali di Manfredonia e sulla crescente presenza di cinghiali, che rappresentano un pericolo non solo per la fauna locale ma anche per i residenti e gli automobilisti.

La coppia di coniugi coinvolta nell’incidente, spaventati dalla crescente presenza di questi animali selvatici, hanno lanciato un appello alle autorità competenti affinché vengano adottate misure concrete per gestire e contenere la popolazione di cinghiali. L’incidente della coppia, purtroppo, non è un caso isolato: negli ultimi mesi, infatti, si sono moltiplicate le segnalazioni di avvistamenti di cinghiali anche in prossimità dei centri abitati, aumentando il rischio di incidenti. Dalla provinciale Manfredonia per San Giovanni Rotondo alle strade statali fino alla provinciale per la Riviera Sud.

Le autorità locali sono state sollecitate a intervenire con urgenza per garantire la sicurezza dei cittadini, specialmente nelle aree più esposte a questo tipo di pericoli. La comunità chiede maggiore sorveglianza e l’adozione di misure preventive, come la recinzione delle aree più a rischio e l’organizzazione di battute di contenimento, al fine di ridurre il numero di cinghiali nelle zone abitate.

Le autorità sono ora chiamate a rispondere con interventi tempestivi ed efficaci per evitare che simili episodi possano ripetersi.