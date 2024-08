NAPOLI – Morta a 63 anni Pinarella Esposito, una delle prime “star” del web napoletana.

Si definiva “na uagliona”, e così l’hanno ricordata i tanti follower ed amici che sui social le stanno lasciando un ultimo messaggio.

Molto popolare per i suoi video, da qualche tempo era sbarcata anche sui social più recenti, come TikTok, riscuotendo in breve tempo grande successo.

I funerali si terranno nella parrocchia di Sant’Anna in Afragola, alle ore 15.30 di giovedì 29 agosto.

“Amica mia, non mi dovevi lasciare”, si legge su Facebook, uno dei social dove i commenti di addio sono tantissimi.

“So che soffrivi tanto, sappi sarai nel mio cuore. Farai cantare anche gli angeli nel paradiso, buon viaggio Pinarella”.

E c’è chi la ricorda con il suo soprannome, nato da una battuta fatta in un video di qualche anno fa, quando sì definì: “54 anni, na uagliona”.

Un modo di ironizzare che l’aveva fatta conoscere a tutti. Da qualche tempo i suoi contenuti erano diminuiti: ieri la notizia del suo decesso, che ha colto di sorpresa un po’ tutti.

“Ti ricorderemo sempre “piccerella”, buon viaggio”, commenta un altro utente tra i tanti che la seguivano sui social.

Lo riporta fanpage.it