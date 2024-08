Noleggio a lungo termine: i vantaggi di noleggiare un’auto elettrica

Il noleggio a lungo termine è una formula di mobilità che sta conquistando un numero sempre crescente di clienti. Avere un’automobile sempre a disposizione è una comodità, anzi una necessità in molti casi, ma è a anche una spesa che incide sul bilancio familiare; inoltre si incappa in problemi più o meno grandi, dalla manutenzione ai guasti fino al rischio di subire un furto.

Il noleggio a lungo termine offre diversi vantaggi, per esempio non obbligando a fare un investimento inziale importante. Ci sono però anche altri elementi a favore del leasing, come la possibilità di provare a muoversi con un veicolo elettrico senza doversi buttare nell’acquisto. Una scelta sostenibile che però lascia ancora alcuni perplessi per una diversità di gestione rispetto a quella a cui siamo abituati. Si potrebbe quindi valutare le auto elettriche online in noleggio a lungo termine messe a disposizione per clienti privati da diverse realtà valide ed esperte del settore. Bisogna affidarsi a società in grado di offrire una mobilità efficiente e sostenibile oltre ad assistenza, puntualità e professionalità.

Vediamo quindi perché conviene considerare il noleggio a lungo termine di un’auto elettrica e quali sono i principali vantaggi di questa scelta.

Noleggio a lungo termine: i punti di forza

Il noleggio a lungo termine permette di utilizzare un veicolo per un periodo di tempo predefinito, generalmente da due a cinque anni, pagando un canone mensile fisso. Oltre all’uso dell’auto rientrano nella cifra l’assicurazione, l’assistenza stradale, la manutenzione ordinaria e, in alcuni casi, quella straordinaria. Significa evitare di avere l’ansia ogni volta che si accende una spia o il motore fa un rumore strano; basta avvisare l’agenzia di leasing e loro troveranno una soluzione. In alcuni contratti è infatti prevista anche l’auto sostitutiva nel caso la prima dovesse subire riparazioni.

Perché conviene scegliere un’auto elettrica

Scegliere l’auto che si desidera con il noleggio a lungo termine è più semplice, perché non c’è l’investimento inziale da fare. Ci si può quindi permettere l’auto che si sogna riuscendo ad affrontarne il costo. È quindi l’occasione per optare per un veicolo elettrico, considerando i vantaggi che si avranno.

Risparmio sul costo della benzina

L’unica spesa che resta totalmente a carico del cliente, quando si sottoscrive un contratto di noleggio a lungo termine, è la benzina. Se si riesce a risparmiare qualcosa su questa voce, quindi, tanto di guadagnato.

Ricaricare un’auto elettrica è generalmente molto più economico che “fare il pieno” di un’auto a carburante, benzina o diesel che sia. Inoltre la società di leasing potrebbe indicarti dove trovare colonnine di ricarica di reti pubbliche magari in convenzione, così da abbattere ulteriormente le spese.

Agevolazioni nella circolazione

Viaggiare su un’auto elettrica è anche più facile se si gira in città. Solitamente per questi veicoli vengono previsti agevolazioni e incentivi, come la possibilità di transitare nei centri storici o nelle zone a traffico limitato senza bisogno di pass, o di poter parcheggiare gratuitamente negli stalli a pagamento. Ovviamente ogni Comune può avere regole proprie, quindi è sempre meglio informarsi e non dare nulla per scontato.

Manutenzione semplice e tecnologia all’avanguardia

Le auto elettriche hanno meno parti mobili rispetto ai veicoli a combustione interna; in parole più semplici, la manutenzione di un motore elettrico è ridotta e, quindi, meno costosa. Sebbene la manutenzione ordinaria, nel caso del noleggio a lungo termine, sia a carico della società di leasing, può accadere che alcune spese restino in carico al cliente. Con un’auto elettrica il conto del meccanico non sarà mai troppo salato.

Da considerare poi che le auto elettriche sono al top per quanto riguarda l’innovazione tecnologica. Possono avere sistemi di intrattenimento avanzati, assistenza alla guida autonoma e costanti aggiornamenti software. Noleggiare un’auto elettrica significa quindi avere sempre a disposizione la strumentazione più moderna, migliorando l’esperienza di guida e aumentando la sicurezza.

I vantaggi per l’ambiente

Abbiamo lasciato per ultima la questione ambiente, ma ovviamente è di importanza fondamentale. Guidare un’auto elettrica è una azione responsabile, per contrarre il proprio impatto sull’inquinamento atmosferico riducendo le emissioni di CO2. Se poi si riesce a sfruttare le fonti di energia rinnovabile per la ricarica, come colonnine alimentate da pannelli a energia solare, si può fare ancora di più per migliorare l’ambiente.