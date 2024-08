“Lungi dal voler essere censori, ma il naturismo può essere regolamentato solo in presenza di condizioni che impediscano oggettivamente che le altrui libertà si trasformino in quello che si può definire un oltraggio al pudore”.

Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Tommaso Scatigna, che spiega: “Stanno giungendo segnalazioni che, di fatto, smentiscono quanto pubblicamente decantato dal sindaco di Castellaneta, Valentino Gianni Di Pippa. La cosiddetta spiaggia naturista di Termitosa non è affatto isolata rispetto al contesto delle altre spiagge comunali, ma ne è parte integrante tra una spiaggia libera e un’altra, accessibile a tutti passeggiando sulla battigia.

Facile, dunque, imbattersi in visioni di nudismo che non sono certo opportune per famiglie, bambini, anziani. Il primo cittadino Di Pippa, anziché cercare il sensazionalismo attraverso una ordinanza bislacca, si adoperi per rimediare a questo atto imbarazzante individuando una collocazione consona per chi vuole praticare liberamente il naturismo, decontestualizzandolo dai luoghi dedicati al turismo tradizionale, che peraltro avrebbe bisogno di atti concreti volti a una sua piena ed effettiva valorizzazione”, conclude Scatigna.