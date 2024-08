Vitulano Drugstore Manfredonia, Futsal Academy da record e nuovi Stage

Il Vitulano Drugstore Manfredonia ha vissuto, lunedì 26 agosto al PalaScaloria di Manfredonia, una giornata meravigliosa: la seconda sessione di Stage del progetto Futsal Academy ha portato ad un successo sorprendentemente fuori misura, toccando quota 100 partecipanti.

La società e lo staff tecnico, guidato da mister David Ceppi, non possono che dirsi entusiasti: a tal proposito la Società sta valutando nuovi progetti onde offrire a tutti i ragazzi appassionati di calcio a cinque la chance di crescere nel suo ambiente.

Per tutte le novità, relative anche alla Scuola Calcio che a breve alzerà le vele, l’invito è quello di seguire la società su tutti i suoi social network.

Alla luce dell’incredibile entusiasmo, la Società ha indetto un nuovo Stage in data lunedì 2 settembre, sempre al PalaScaloria e con i medesimi orari di seguito elencati assieme alle modalità di partecipazione.

Dalle ore 16:00 si comincerà con i nati dal 2010 in poi per la categoria Under 15 Regionale. A partire dalle 17:00 sarà il turno dei nati dal 2008 al 2009, ovvero i partecipanti all’Under 17 Regionale. Infine, partendo alle 18:00, toccherà ai nati nel 2007 e nel 2006 per comporre la squadra dell’Under 19 Nazionale.

La partecipazione sarà libera e garantita per tutti i soggetti idonei e ai giocatori interpreti di ogni ruolo (compresi i portieri). Non è richiesta alcuna esperienza pregressa nell’ambito del futsal. La società raccomanda a tutti i partecipanti la massima puntualità, il rispetto delle regole e l’utilizzo di materiale idoneo (in particolare, di scarpini adatti al gioco del calcio a cinque praticato su parquet). Per ulteriori informazioni, contattare l’addetto alla comunicazione Alessandro Leone al numero di telefono 333 772 8508.

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia