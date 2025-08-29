Appello delle tre fedi in Italia: 'Vescovi, rabbini e imam, incontriamoci subito basta odio'

Basta “odio, incontriamoci tutti, subito, almeno in Italia, vescovi, rabbini e imam. Un incontro semplice, diretto, non convenzionale né confessionale, per testimoniare insieme una responsabilità che sappia trasmettere il messaggio autentico di pace, speranza, fratellanza dei discendenti di Abramo”.

E’ questo l’appello sottoscritto tra gli altri dal cardinale Matteo Zuppi, dalla presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni e dall’imam Yahya Pallavicini. “Auspichiamo che, sulla scia di questo messaggio, le nostre comunità religiose possano promuovere attività locali e nazionali”, per “riconoscere quel germe di odio che pianifica anche qui la devastazione”, prosegue l’appello.

Sul Medio Oriente “dobbiamo denunciare la nefandezza di una propaganda che ottenebra un discernimento sano e banalizza il senso profondo della nostra stessa umanità, inducendo a schierarsi l’uno contro l’altro, fomentando alternativamente antisemitismo e islamofobia o avversioni al cristianesimo cattolico”. Si legge in un passaggio dell’appello dei leader, in Italia, delle tre religioni abramitiche, diffuso oggi. “Nessuna sicurezza sarà mai costruita sull’odio. La giustizia per il popolo palestinese, come la sicurezza per il popolo israeliano, passano solo per il riconoscimento reciproco”.

Lo riporta l’ANSA