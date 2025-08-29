Edizione n° 5808

BALLON D'ESSAI

COMMENTI // Foto intime online senza consenso: i rischi per chi posta commenti offensivi
29 Agosto 2025 - ore  09:16

CALEMBOUR

ECOBALLE // Maxi rogo di ecoballe a Cerignola: il Comune presenta esposto alla Dda
29 Agosto 2025 - ore  10:50

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Eventi // Cinema multipiazza sbarca a Foggia, sei serate nelle periferie

EVENTI Cinema multipiazza sbarca a Foggia, sei serate nelle periferie

Saurino "portare tantissima gente in periferie, è atto politico"

Cinema multipiazza sbarca a Foggia, sei serate nelle periferie

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Agosto 2025
Eventi // Foggia //

Fa tappa anche a Foggia la quinta edizione di Schermi Cinema Multipiazza la rassegna cinematografica itinerante organizzata dall’associazione Divina Mania con la direzione artistica di Mauro Lamanna e la collaborazione di Gianmarco Saurino, che dal 2018 trasforma i quartieri popolari e le periferie d’Italia in arene cinematografiche a cielo aperto.

Dopo le edizioni precedenti che hanno coinvolto piazze e quartieri di Catanzaro e Cosenza, da quest’anno il progetto ha interessato altre periferie di città del Sud Italia, tra cui Foggia, dove arriverà il 5 settembre per sei serate fino al 21 settembre ed interesserà le piazze più periferiche, da piazza Mercato, ai quartieri Candelaro e Cep, passando per rione Martucci, villa comunale per arrivare anche nella borgata dell’Incoronata.

“L’idea è quella di entrare nelle periferie, di far si che tantissima gente, non solo quella che vi ci abita, possa entrare in luoghi magari poco frequentati, dove spesso la spesa media per la cultura è pari a zero – sottolinea all’ANSA Gianmarco Saurino. Un’idea semplice, un furgone, uno schermo, delle sedie, ogni sera un ospite e tanta gente. Una commistione tra cultura e sociale, un atto politico, perchè la politica è cultura e socialità”. L’attore, foggiano di origine, racconta anche l’emozione nel portare il progetto nella sua città.

“Quando sono andato via da Foggia l’ho fatto per studiare ed imparare il mestiere e ogni volta che torno lo faccio per portare i frutti di quello che ho imparato. Abbiamo lavorato con l’amministrazione comunale e con alcune associazioni del territorio come Impegno Donna (che si occupa della tutela di donne vittime di violenza ndr) e I Fun ( che si occupa di inclusione) per un anno circa per realizzare queste serate e sono emozionatissimo e felicissimo di farlo per la comunità. Il mio augurio è la massiccia partecipazione e la reazione della piazza”.

Lo riporta l’ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La felicità non è qualcosa di pronto all’uso. Deriva dalle tue azioni.” – Dalai Lama

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.