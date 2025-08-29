Cinema multipiazza sbarca a Foggia, sei serate nelle periferie

Fa tappa anche a Foggia la quinta edizione di Schermi Cinema Multipiazza la rassegna cinematografica itinerante organizzata dall’associazione Divina Mania con la direzione artistica di Mauro Lamanna e la collaborazione di Gianmarco Saurino, che dal 2018 trasforma i quartieri popolari e le periferie d’Italia in arene cinematografiche a cielo aperto.

Dopo le edizioni precedenti che hanno coinvolto piazze e quartieri di Catanzaro e Cosenza, da quest’anno il progetto ha interessato altre periferie di città del Sud Italia, tra cui Foggia, dove arriverà il 5 settembre per sei serate fino al 21 settembre ed interesserà le piazze più periferiche, da piazza Mercato, ai quartieri Candelaro e Cep, passando per rione Martucci, villa comunale per arrivare anche nella borgata dell’Incoronata.

“L’idea è quella di entrare nelle periferie, di far si che tantissima gente, non solo quella che vi ci abita, possa entrare in luoghi magari poco frequentati, dove spesso la spesa media per la cultura è pari a zero – sottolinea all’ANSA Gianmarco Saurino. Un’idea semplice, un furgone, uno schermo, delle sedie, ogni sera un ospite e tanta gente. Una commistione tra cultura e sociale, un atto politico, perchè la politica è cultura e socialità”. L’attore, foggiano di origine, racconta anche l’emozione nel portare il progetto nella sua città.

“Quando sono andato via da Foggia l’ho fatto per studiare ed imparare il mestiere e ogni volta che torno lo faccio per portare i frutti di quello che ho imparato. Abbiamo lavorato con l’amministrazione comunale e con alcune associazioni del territorio come Impegno Donna (che si occupa della tutela di donne vittime di violenza ndr) e I Fun ( che si occupa di inclusione) per un anno circa per realizzare queste serate e sono emozionatissimo e felicissimo di farlo per la comunità. Il mio augurio è la massiccia partecipazione e la reazione della piazza”.

Lo riporta l’ANSA