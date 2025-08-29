Edizione n° 5808

BALLON D'ESSAI

CALEMBOUR

Home // Cerignola // Elio Di Toro: “Umiltà, lavoro e sogni nel cassetto. Cerignola, progetto da portare avanti con equilibrio”

"Sul mio profilo Whatsapp ho la foto di mia figlia che mi tiene la mano, con scritto: si lotta sempre"

ph lacasadic.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Agosto 2025
Cerignola // Sport //

CERIGNOLA – Dall’umiltà come chiave di un percorso di crescita, al sogno Serie B accarezzato nella scorsa stagione, passando per mercato, obiettivi e aneddoti personali. Elio Di Toro, direttore sportivo dell’Audace Cerignola, si racconta a tutto tondo, mettendo in luce il suo modus operandi e la filosofia che guida il suo lavoro ormai da sei anni alla guida tecnica del club gialloblù.

Sono sempre i sogni a dare forma al mondo”, cita Ligabue. Una frase che, per Di Toro, rappresenta più di uno slogan: è un approccio di vita e professione. Dai sogni diventati realtà con la storica promozione in Serie C, ai risultati che hanno portato il Cerignola a sfidare una squadra di Serie A come il Verona, fino alle nuove ambizioni che restano ancora da realizzare.

Una filosofia fatta di umiltà e sacrificio

“Bisogna continuare a lavorare con umiltà – racconta Di Toro – qui credo ci sia quell’orgoglio di aver creato un modo di essere. La soddisfazione più grande è rappresentare una città e una società che vedono in te la volontà di sacrificarsi”. Il direttore sportivo spiega anche i motivi che lo hanno spinto a rinnovare fino al 2027: “Non me la sono sentita di tirarmi indietro. Con la piazza e il club ho un forte senso di appartenenza. Ora sento lo stimolo di voler dimostrare e consacrare ancora di più ciò che è stato fatto”.

Un percorso lungo, fatto di impegno e dedizione quotidiana, principi che Di Toro sintetizza in una frase che porta sempre con sé: “Sul mio profilo Whatsapp ho la foto di mia figlia che mi tiene la mano, con scritto: si lotta sempre. È quello che cerco di trasmettere ogni giorno”.

Le scelte di mercato e il ringiovanimento della rosa

Il ds non nasconde la linea intrapresa quest’anno: “Abbiamo scelto di ringiovanire, puntando su ragazzi nati dopo il 2000 e lavorando per riequilibrare anche l’aspetto economico-finanziario. Gli addii di giocatori importanti sono stati dolorosi a livello umano, ma rappresentano un valore professionale e un biglietto da visita per il club. Ora siamo in una fase di assestamento: vogliamo inserire un difensore e un attaccante, con pazienza e valutazioni attente”.

Non mancano i retroscena di mercato: “L’anno scorso abbiamo sondato Lescano. Ci fu una chiacchierata con il suo procuratore e una proposta del presidente, ma poi il giocatore scelse il Trapani per via di un contratto importante. In passato avevamo provato anche a prendere Adorante”.

Da Raffaele a Maiuri, passando per il futuro

Capitolo allenatori. Dopo l’addio di Raffaele, Di Toro ha scelto senza esitazioni Vincenzo Maiuri: “È un tecnico che mi è sempre piaciuto. Ha carattere, incide e sa valorizzare i giocatori. Cercavo un’identità aggressiva e un rapporto empatico con l’ambiente di lavoro: Maiuri risponde perfettamente a queste esigenze”.

Sul futuro non si sbilancia, ma resta lucido: “Il campionato sarà difficilissimo. Le favorite sono Salernitana, Benevento e Catania, ma occhio a outsider come Potenza, Crotone, Monopoli e Cosenza. Il nostro primo obiettivo resta la salvezza, i playoff sarebbero già un grande traguardo”.

Tra passioni, modelli e ricordi

Infine, uno sguardo personale. Da piccolo simpatizzava per l’Inter di Matthäus e Brehme, oggi apprezza chi propone calcio di qualità e meritocrazia. “Tra i direttori sportivi ammiro Tony D’Amico, ma anche Giovanni Sartori, Guido Angelozzi e Ciro Polito. Mi piace il coraggio di chi lavora bene, senza scorciatoie”.

E la sua filosofia resta chiara: lotta, umiltà e visione a lungo termine. Quella che ha permesso al Cerignola di crescere anno dopo anno e che, secondo Di Toro, dovrà continuare a rappresentare la bussola di un club sempre più protagonista tra i professionisti.

Lo riporta lacasadic.com

