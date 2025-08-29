L’assessore alla Legalità e Sicurezza del Comune di Foggia, Giulio De Santis, ha inviato una lettera urgente al Procuratore della Repubblica e al Direttore Generale del Policlinico Riuniti per chiedere l’accelerazione delle procedure relative all’autopsia di Hayat Fatimi.

Nella missiva, De Santis sottolinea come siano già trascorsi venti giorni senza che la famiglia possa riportare la salma in Marocco per darle l’ultimo saluto. L’assessore ricorda che Hayat aveva chiesto aiuto allo Stato, ma è stata vittima di un femminicidio che ha sconvolto l’intera comunità.

De Santis evidenzia l’urgenza di garantire che la salma trovi pace e che la famiglia possa celebrare il lutto, definendolo un momento collettivo di riconoscimento del dolore e della dignità di una vita spezzata.

L’assessore conclude la lettera confidando nella sensibilità e nella prontezza delle autorità competenti, auspicando una collaborazione efficace per restituire dignità a chi non c’è più e conforto a chi resta.