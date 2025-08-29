L’industria del gioco d’azzardo online non può svilupparsi senza pubblicità. Tuttavia, poiché i siti non possono offrire direttamente di giocare nella pubblicità tradizionale, tutti i migliori casino online Italia si rivolgono a persone con un traffico stabile attraverso un programma di affiliazione. Il programma di affiliazione crea tutte le condizioni per gli utenti, dando loro la possibilità di pubblicizzare il marchio e allo stesso tempo ricevere pagamenti regolari. Ma già oggi sia i partner che i casinò discutono sempre più spesso di come potrebbe essere il mercato del gioco d’azzardo tra 5 anni e di come sarà possibile sviluppare il programma di affiliazione adattandosi alle tendenze.

Schemi di remunerazione attualmente popolari

Al momento, i programmi di affiliazione offrono tre opzioni di pagamento. I modelli di pagamento sono CPA, RevShare e ibrido. I principali vantaggi e svantaggi di tali schemi di pagamento sono riportati in una comoda tabella.

Modello di pagamento Vantaggi Svantaggi CPA Paga per l’esecuzione di semplici azioni da parte dei principianti Non offre pagamenti a lungo termine RevShare Offre un reddito passivo Dipende dall’attività del giocatore Ibrido Bilancia i pagamenti a lungo termine e quelli rapidi Ha un sistema di calcolo complesso

CPA offre agli utenti di ricevere un importo fisso per ogni utente che si registra sul sito e ricarica il proprio conto per la prima volta. RevShare offre pagamenti per l’attività dell’utente sul sito dopo la creazione dell’account e il primo deposito. Il modello ibrido combina i due schemi di pagamento precedenti, ma è spesso disponibile solo a chi garantisce un traffico stabile di utenti.

L’influenza della tecnologia sullo sviluppo dei pagamenti di affiliazione

Il mondo moderno non si ferma mai e ha già iniziato a integrare i pagamenti di affiliazione. Ora sono state aggiunte tecnologie di analisi e automazione che hanno cambiato l’approccio al calcolo dei pagamenti. Tra i principali modi in cui la tecnologia sta influenzando lo sviluppo dei pagamenti, possiamo citare:

La possibilità di prevedere con maggiore precisione il comportamento del traffico. I tracker moderni consentono di identificare le fonti dei fondi, permettendo ai casinò di fissare tariffe più flessibili.

L’intelligenza artificiale offre la possibilità di valutare il valore di ogni nuovo utente.

L’automazione dei pagamenti e della rendicontazione consente di mantenere la trasparenza.

La comparsa di nuovi strumenti di integrazione migliora l’attrazione del traffico.

Di conseguenza, le nuove tecnologie hanno un impatto positivo sui pagamenti di affiliazione. Gli utenti acquisiscono nuove conoscenze e competenze che consentono loro di lavorare in modo efficiente con i dati e il traffico.

Previsioni sui cambiamenti nelle condizioni CPA e RevShare

I prossimi cinque anni mostreranno quanto potrà cambiare il programma di affiliazione di un determinato casinò. Ciò potrebbe riguardare la crescita delle commissioni personalizzate. Ad esempio, i partner che attireranno traffico di alta qualità potrebbero ottenere condizioni di pagamento più vantaggiose prima che venga loro offerto un sistema ibrido.

Tra i casinò si discute anche di una possibile riduzione dei CPA fissi. Ciò è dovuto al fatto che la riduzione consente di ridurre i rischi per il sito stesso. Ma per compensare, potrebbero offrire un aumento del RevShare, in modo che l’utente possa contare su una collaborazione a lungo termine.

Per quanto riguarda il formato ibrido, che combina due tipi di pagamento, potrebbe rimanere invariato. Questo sistema è particolarmente popolare perché offre molti vantaggi a chi ha un flusso stabile di pubblico. Pertanto, in futuro il formato ibrido potrebbe diventare lo standard nella maggior parte delle regioni.

Il ruolo della regolamentazione nella formazione di nuovi modelli

Oltre ai possibili cambiamenti nella remunerazione, molti partner potrebbero trovarsi ad affrontare un altro problema: la regolamentazione da parte dello Stato e dell’UE. Ad esempio, in Italia e nell’Unione Europea la legislazione sul gioco d’azzardo online sta diventando più severa. Ad esempio, vengono introdotte restrizioni sui budget pubblicitari e cambiano le regole per il calcolo e la pubblicazione dei dati sui pagamenti ricevuti.

Inoltre, la legislazione richiede ora ai partner una rendicontazione trasparente. A seguito di tali modifiche, i programmi di affiliazione sono costretti a introdurre strumenti e condizioni che soddisfino i rigorosi standard nazionali e dell’UE. Ciò potrebbe aumentare notevolmente la fiducia nel settore dei casinò. I partner, a loro volta, devono fornire dati verificati sul fatturato, mentre i casinò devono fornire rendiconti sui ricavi ottenuti dai giocatori attirati.

Va anche notato che le restrizioni riguardano anche la pubblicità aggressiva. I paesi le stanno introducendo per preservare la salute mentale delle categorie di utenti vulnerabili. Per questo motivo, molti programmi di affiliazione stanno cercando di passare a modelli di pagamento basati non sul volume del traffico, ma sulla sua qualità. Pertanto, RevShare e CPA ottengono condizioni flessibili che dipendono dal grado di conformità del partner alle norme pubblicitarie.

Opportunità di adattamento delle tattiche di affiliazione

La regolamentazione e le nuove tecnologie possono aprire nuove opportunità per i partner. Soprattutto in termini di prospettive a lungo termine e pianificazione. A causa delle nuove sfumature e regole, le loro tattiche di pubblicità di affiliazione potrebbero cambiare in modo significativo.

In primo luogo, il partner dovrà ora diversificare i canali pubblicitari. Cioè, non dovrà fare affidamento su un’unica fonte di pubblico. Oltre alla pubblicità nativa e alla SEO, dovrà realizzare streaming tematici, utilizzare il content marketing e collaborare con personaggi famosi.

In secondo luogo, i partner potranno testare contemporaneamente diversi sistemi di pagamento. Il più delle volte, per gli esperimenti viene utilizzato il CPA. Tuttavia, grazie alle nuove regole e normative, i partner potranno passare al RevShare o a un sistema ibrido. In tal caso, però, sarà necessario lavorare sul sistema di fidelizzazione degli utenti.

In terzo luogo, il partner dovrà lavorare contemporaneamente con diversi casinò. Ciò gli consentirà di conservare i propri fondi in caso di modifica delle condizioni da parte di uno dei casinò. Inoltre, il partner potrà confrontare l’efficacia dei diversi programmi per scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. (nota stampa).