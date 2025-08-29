Edizione n° 5807

BALLON D'ESSAI

COMMENTI // Foto intime online senza consenso: i rischi per chi posta commenti offensivi
29 Agosto 2025 - ore  09:16

CALEMBOUR

ECOBALLE // Maxi rogo di ecoballe a Cerignola: il Comune presenta esposto alla Dda
29 Agosto 2025 - ore  10:50

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia finanzia i servizi sociali: assunta un’assistente sociale per Mattinata

ASSISTENTE Manfredonia finanzia i servizi sociali: assunta un’assistente sociale per Mattinata

Il Comune di Manfredonia potenzia i servizi sociali con l’assunzione a tempo indeterminato della dottoressa Alessandra Stanchi, destinata al Comune di Mattinata

Manfredonia finanzia i servizi sociali: assunta un’assistente sociale per Mattinata

Consiglio Comunale Manfredonia - Fonte Immagine: norbaonline.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

Il Comune di Manfredonia potenzia i servizi sociali con l’assunzione a tempo indeterminato della dottoressa Alessandra Stanchi, destinata al Comune di Mattinata. La misura, formalizzata con la Determinazione n. 1557 del 19 agosto 2025 dal Dirigente del III Settore, Dott. Matteo Ognissanti, prevede la liquidazione dei fondi relativi al 2024 e un acconto per il 2025, finanziati con le risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà.

L’iniziativa si inserisce nel quadro normativo nazionale e regionale volto a garantire i livelli essenziali di prestazioni (LEP) per i servizi sociali, tra cui Reddito di Inclusione (ReI), Reddito di Cittadinanza e Assegno di Inclusione (ADI). A livello locale, il provvedimento fa riferimento al Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, condiviso dai Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta.

La dottoressa Stanchi, in servizio dal 1° agosto 2024, rafforza il Servizio Sociale Professionale, essenziale per la presa in carico dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza e per la progettazione dei percorsi di inclusione sociale previsti dall’ADI, garantendo almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti.

I controlli amministrativi e contabili hanno confermato la regolarità delle prestazioni, con timesheet, relazioni trimestrali e attività documentate conformi alle linee guida ministeriali. Il DURC del Comune di Mattinata risulta regolare fino al 13 novembre 2025.

Le somme liquidate ammontano a 15.442,12 euro per il 2024 e a 28.000 euro come acconto per il 2025, pari al 70% della spesa prevista. I fondi sono immediatamente esigibili e saranno trasferiti tramite mandato bancario al Comune di Mattinata, con riferimento ai Codici Unici di Progetto (CUP) F59G22001880001 e I51H23000230001.

Il provvedimento rappresenta un modello di collaborazione intercomunale, con gestione condivisa di risorse e competenze per garantire continuità e efficacia dei servizi sociali. L’atto è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia per 15 giorni consecutivi, a garanzia della trasparenza amministrativa.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.