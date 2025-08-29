Manfredonia finanzia i servizi sociali: assunta un’assistente sociale per Mattinata

Il Comune di Manfredonia potenzia i servizi sociali con l’assunzione a tempo indeterminato della dottoressa Alessandra Stanchi, destinata al Comune di Mattinata. La misura, formalizzata con la Determinazione n. 1557 del 19 agosto 2025 dal Dirigente del III Settore, Dott. Matteo Ognissanti, prevede la liquidazione dei fondi relativi al 2024 e un acconto per il 2025, finanziati con le risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà.

L’iniziativa si inserisce nel quadro normativo nazionale e regionale volto a garantire i livelli essenziali di prestazioni (LEP) per i servizi sociali, tra cui Reddito di Inclusione (ReI), Reddito di Cittadinanza e Assegno di Inclusione (ADI). A livello locale, il provvedimento fa riferimento al Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, condiviso dai Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta.

La dottoressa Stanchi, in servizio dal 1° agosto 2024, rafforza il Servizio Sociale Professionale, essenziale per la presa in carico dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza e per la progettazione dei percorsi di inclusione sociale previsti dall’ADI, garantendo almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti.

I controlli amministrativi e contabili hanno confermato la regolarità delle prestazioni, con timesheet, relazioni trimestrali e attività documentate conformi alle linee guida ministeriali. Il DURC del Comune di Mattinata risulta regolare fino al 13 novembre 2025.

Le somme liquidate ammontano a 15.442,12 euro per il 2024 e a 28.000 euro come acconto per il 2025, pari al 70% della spesa prevista. I fondi sono immediatamente esigibili e saranno trasferiti tramite mandato bancario al Comune di Mattinata, con riferimento ai Codici Unici di Progetto (CUP) F59G22001880001 e I51H23000230001.

Il provvedimento rappresenta un modello di collaborazione intercomunale, con gestione condivisa di risorse e competenze per garantire continuità e efficacia dei servizi sociali. L’atto è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia per 15 giorni consecutivi, a garanzia della trasparenza amministrativa.