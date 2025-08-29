Manfredonia si prepara a un fine settimana dal tempo instabile, con temporali sparsi previsti prima del ritorno di giornate soleggiate e temperature più miti all’inizio di settembre.

Venerdì 29 agosto

La giornata inizia con un cielo lattiginoso e caldo intenso. Nel pomeriggio, nuvole minacciose porteranno temporali sparsi e raffiche di vento. Le temperature oscilleranno tra i 21°C di minima e i 34°C di massima, con consigli di prudenza per chi si sposta all’aperto.

Sabato 30 agosto

Si prevedono alternanza di nuvole e sole, con possibilità di piogge nel corso della giornata. Le temperature restano elevate ma in leggero calo, con massime intorno ai 30°C e minime sui 16°C. È consigliabile avere l’ombrello a portata di mano e prestare attenzione al cielo.

Domenica 31 agosto

Si annuncia finalmente un ritorno alla stabilità: cielo sereno e sole predominante. Le temperature saranno gradevoli, tra i 17°C della minima e i 29°C della massima, ideali per passeggiate, attività all’aperto e relax sul lungomare.

Lunedì 1° settembre

L’inizio del nuovo mese sarà caratterizzato da giornate soleggiate e temperature piacevoli, con minima di 18°C e massima di 30°C, perfette per godersi le bellezze di Manfredonia.

Con l’ultimo scorcio d’estate ancora caldo e qualche temporale in agguato, è consigliabile prestare attenzione agli spostamenti, proteggersi dal sole e idratarsi adeguatamente. Dopo l’instabilità, torneranno giornate di sole perfette per vivere la città e il lungomare.