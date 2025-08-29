Manfredonia, nominato il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2025-2028: Ciccone Presidente

Come anticipato, il Consiglio Comunale di Manfredonia ha eletto il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2025-2028, designando come Presidente il Rag. Raffaele Ciccone. La seduta straordinaria si è svolta nella mattinata del 25 agosto 2025, con inizio alle ore 9.43, sotto la presidenza del Consigliere Michele Iacoviello. Presenti il Sindaco Domenico La Marca e 24 consiglieri, con la partecipazione del Segretario Comunale Giacomo Scalzulli.

Il rinnovo dell’organo di revisione era previsto a seguito della scadenza del mandato del triennio 2022-2025, prorogato fino al 29 agosto 2025 con determinazione del Dirigente del 4° Settore Economico-Finanziario. Come previsto dalla normativa vigente (artt. 234 e seguenti del T.U.E.L.), il Collegio, in un Comune superiore a 15.000 abitanti, deve essere composto da tre membri eletti dal Consiglio Comunale, con possibilità di rielezione per un solo mandato.

La procedura di nomina si è articolata in due fasi: una prima estrazione pubblica presso la Prefettura di Foggia, in data 19 giugno 2025, che ha individuato i due componenti designati tra i candidati aventi i requisiti di legge. Sono risultati estratti Di Donna Concetta Laura e Ladisa Giovanni, mentre Palmisano Cosimo, Calò Francesco e Cataldi Pasquale sono stati nominati riserve. Successivamente, il Consiglio ha proceduto all’elezione del Presidente tra i candidati qualificati secondo la fascia professionale più elevata prevista dal D.M. 23/2012.

La votazione segreta ha registrato 25 schede valide: 14 preferenze per il Rag. Raffaele Ciccone, 1 voto per il Dott. Idro Carmine Maiorano, 9 schede bianche e 1 nulla. Ciccone è stato quindi proclamato Presidente del Collegio. Contestualmente sono stati confermati come componenti Di Donna e Ladisa, completando così la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Comunale ha inoltre determinato i compensi annui spettanti ai membri dell’organo, conformemente all’art. 241 del T.U.E.L. e al D.M. 21/12/2018. Il Presidente riceverà un compenso totale di 26.639 euro, comprensivo della maggiorazione del 50% prevista dalla legge e delle ulteriori maggiorazioni legate alla spesa corrente e agli investimenti superiori alla media nazionale, mentre i componenti percepiranno 18.804 euro ciascuno. È previsto un limite massimo di rimborso spese annuo di 13.319,50 euro per il Presidente e 9.402 euro per ciascun componente, comprensivo di trasferte per presenze necessarie presso la sede comunale.

Il regolamento stabilisce che i rimborsi per l’uso di mezzi propri saranno calcolati in base a un quinto del costo della benzina per chilometro percorso, comprensivo di eventuale pedaggio autostradale, previa documentazione dettagliata da parte del professionista. Le sedute del Collegio potranno svolgersi anche in forma telematica, garantendo trasparenza e tracciabilità dei verbali e delle relazioni prodotte, firmate digitalmente e trasmesse tramite canali ufficiali come la posta elettronica certificata.

Il Collegio dei Revisori dei Conti avrà altresì l’obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale nei casi in cui siano trattati argomenti per i quali l’organo è chiamato a esprimere parere tecnico. La spesa complessiva annua per compensi e rimborsi sarà di 47.357,52 euro nel 2025, 125.257,20 euro nel 2026 e 2027, e 78.242,86 euro nel 2028, comprensiva di oneri fiscali e contributivi.

Il provvedimento, approvato con voto favorevole di 16 consiglieri e 9 astenuti, è immediatamente eseguibile, consentendo al Collegio di insediarsi e iniziare le proprie funzioni. L’esecutività della delibera è stata notificata ai nominativi designati e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, in conformità con le disposizioni legislative vigenti.

A cura di Giuseppe de Filippo.