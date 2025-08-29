Edizione n° 5807

BALLON D'ESSAI

COMMENTI // Foto intime online senza consenso: i rischi per chi posta commenti offensivi
29 Agosto 2025 - ore  09:16

CALEMBOUR

ECOBALLE // Maxi rogo di ecoballe a Cerignola: il Comune presenta esposto alla Dda
29 Agosto 2025 - ore  10:50

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia potenzia i servizi sociali: liquidati i fondi per l’assunzione di un assistente sociale

ASSUNZIONE Manfredonia potenzia i servizi sociali: liquidati i fondi per l’assunzione di un assistente sociale

Il Comune di Manfredonia rafforza le politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale grazie all’assunzione a tempo indeterminato di un assistente sociale

Manfredonia potenzia i servizi sociali: liquidati i fondi per l’assunzione di un assistente sociale

Servizi Sociali Manfredonia - Fonte Immagine: immediato.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

Il Comune di Manfredonia rafforza le politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale grazie all’assunzione a tempo indeterminato di un assistente sociale, finanziata con le risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà.

Nell’ambito dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, il Comune ha provveduto a liquidare al Comune di Monte Sant’Angelo le somme relative al 2024 e un acconto per il 2025, come stabilito dalla Determinazione n. 1556 del 19 agosto 2025 del Dirigente del III Settore, Matteo Ognissanti.

L’assunzione, che riguarda la dottoressa Giusy Falotico, già in servizio dal 1° febbraio 2023, rappresenta un passo fondamentale per garantire il Servizio Sociale Professionale, indispensabile per la presa in carico dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza e dei percorsi di inclusione previsti dall’Assegno di Inclusione (ADI).

Le somme liquidate ammontano a 38.619,92 euro per il 2024 e a 28.000 euro per il 2025, pari al 70% della spesa prevista, garantendo la piena esigibilità dei fondi nel bilancio comunale. Il pagamento avverrà tramite mandato bancario sul conto del Comune di Monte Sant’Angelo, con riferimento ai Codici Unici di Progetto (CUP) F71H22000320001 e F71H25000000001.

L’iniziativa si inserisce nel quadro normativo nazionale e regionale volto al potenziamento dei servizi sociali, assicurando la presenza di almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti per garantire i livelli essenziali di prestazioni sul territorio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.