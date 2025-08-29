Manfredonia potenzia i servizi sociali: liquidati i fondi per l’assunzione di un assistente sociale

Il Comune di Manfredonia rafforza le politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale grazie all’assunzione a tempo indeterminato di un assistente sociale, finanziata con le risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà.
Nell’ambito dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, il Comune ha provveduto a liquidare al Comune di Monte Sant’Angelo le somme relative al 2024 e un acconto per il 2025, come stabilito dalla Determinazione n. 1556 del 19 agosto 2025 del Dirigente del III Settore, Matteo Ognissanti.
L’assunzione, che riguarda la dottoressa Giusy Falotico, già in servizio dal 1° febbraio 2023, rappresenta un passo fondamentale per garantire il Servizio Sociale Professionale, indispensabile per la presa in carico dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza e dei percorsi di inclusione previsti dall’Assegno di Inclusione (ADI).
Le somme liquidate ammontano a 38.619,92 euro per il 2024 e a 28.000 euro per il 2025, pari al 70% della spesa prevista, garantendo la piena esigibilità dei fondi nel bilancio comunale. Il pagamento avverrà tramite mandato bancario sul conto del Comune di Monte Sant’Angelo, con riferimento ai Codici Unici di Progetto (CUP) F71H22000320001 e F71H25000000001.
L’iniziativa si inserisce nel quadro normativo nazionale e regionale volto al potenziamento dei servizi sociali, assicurando la presenza di almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti per garantire i livelli essenziali di prestazioni sul territorio.