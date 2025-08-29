Manfredonia: potenziato il servizio di assistenza domiciliare per anziani e persone con disabilità

Il Comune di Manfredonia amplia il servizio di assistenza domiciliare (SAD) per garantire supporto a un numero maggiore di cittadini fragili, con particolare attenzione a chi percepisce l’Assegno di Inclusione. La misura, formalizzata dal dirigente del Settore III – Servizi Affari Generali e alla Persona, Matteo Ognissanti, rientra nelle politiche sociali locali e nell’Accordo Quadro stipulato con la RTI composta dalla Società Cooperativa Sociale SAN BERNARDO di Latiano e dalla Cooperativa Sociale SOSTENIA E.T.S. di Manfredonia.

L’estensione del servizio, pari al 20% del secondo contratto attuativo, comporterà un impegno economico aggiuntivo di 49.520,85 euro, IVA inclusa, a valere sulle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà – annualità 2023 (CUP: J81H24000330001). La decisione si basa sull’art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, che consente di richiedere prestazioni aggiuntive per rispondere più efficacemente ai bisogni della popolazione.

Il servizio, attivo nei Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta, era stato affidato tramite procedura aperta e accordo quadro, con aggiudicazione alla RTI citata per offerta economicamente vantaggiosa. Copre interventi socio-assistenziali e telesoccorso/teleassistenza, garantendo supporto quotidiano e monitoraggio a domicilio per anziani e persone con disabilità.

L’incremento del servizio nasce dall’analisi dei bisogni dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, che ha rilevato un numero significativo di beneficiari e di potenziali utenti in attesa, molti dei quali destinatari dell’Assegno di Inclusione. L’estensione consentirà di assicurare interventi mirati e personalizzati, migliorando la qualità della vita delle persone più vulnerabili e rafforzando il Patto di Inclusione Sociale sul territorio.