Manfredonia. "Tratto SP57 per l'area Scaloria totalmente al buio! E la sicurezza?"

Sul tratto della SP57, verso la zona Scaloria, dove ogni anno vengono allestite le tradizionali giostre, quest’anno tutto è immerso nel buio. I visitatori e i pedoni si trovano a camminare senza alcuna illuminazione.
“L’assenza di illuminazione rende il percorso poco sicuro e sorprendentemente desolato”, dice un lettore a StatoQuotidiano.it “lasciando una sensazione di disagio per chi deve raggiungere le giostre”.
Una situazione che ha suscitato rammarico tra residenti e visitatori, anche per la questione sicurezza.