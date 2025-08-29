Edizione n° 5807

BALLON D'ESSAI

COMMENTI // Foto intime online senza consenso: i rischi per chi posta commenti offensivi
29 Agosto 2025 - ore  09:16

CALEMBOUR

ECOBALLE // Maxi rogo di ecoballe a Cerignola: il Comune presenta esposto alla Dda
29 Agosto 2025 - ore  10:50

Manfredonia. "Tratto SP57 per l'area Scaloria totalmente al buio! E la sicurezza?"

BUIO Manfredonia. “Tratto SP57 per l’area Scaloria totalmente al buio! E la sicurezza?”

Sul tratto della SP57, verso la zona Scaloria, dove ogni anno vengono allestite le tradizionali giostre, quest’anno tutto è immerso nel buio

Manfredonia. "Tratto SP57 per l'area Scaloria totalmente al buio! E la sicurezza?"

Tratto SP57 per l'area Scaloria totalmente al buio"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Sul tratto della SP57, verso la zona Scaloria, dove ogni anno vengono allestite le tradizionali giostre, quest’anno tutto è immerso nel buio. I visitatori e i pedoni si trovano a camminare senza alcuna illuminazione.

“L’assenza di illuminazione rende il percorso poco sicuro e sorprendentemente desolato”, dice un lettore a StatoQuotidiano.it “lasciando una sensazione di disagio per chi deve raggiungere le giostre”.

Una situazione che ha suscitato rammarico tra residenti e visitatori, anche per la questione sicurezza.

