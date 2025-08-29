Questa città, oggi più che mai, ha bisogno di ritrovarsi. Ha bisogno di fermarsi un attimo per interrogarsi, riflettere, analizzare, valutare e rialzarsi. Deve imparare a guardarsi negli occhi, non tanto per piangersi addosso, quanto per prendere coscienza delle proprie potenzialità, risvegliare le energie dormienti, riappropriarsi di quel sottobosco di talenti che stenta a emergere.

Per farlo, però, è necessario uno sguardo sincero e libero, occhi nuovi e un cuore sgombro da pregiudizi e ritrosie. Ma anche una mente capace di svincolarsi da interessi di parte, che spesso minano la ricerca del bene comune.

La festa patronale, sia dal punto di vista religioso che civile, potrebbe essere una grande occasione per lasciarci provocare dalla figura di Maria SS. di Siponto. Guardando Lei, e lasciandoci guardare da Lei, possiamo imparare a vedere la nostra città con uno sguardo costruttivo, fatto di speranza e non di sterile rassegnazione, di apertura e fiducia, non di chiusura e titubanza.

In questo, potremmo farci guidare anche dalle intuizioni di don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, che ha coniato nuovi titoli per definire la Madre del Signore. Seguendo il suo esempio, possiamo evitare di ridurre la festa patronale a un semplice momento di svago, vivendola invece come un’occasione di ripartenza, un’opportunità per dare una svolta radicale alla nostra città.

Imitando Maria, definita da don Tonino “donna dei nostri giorni”, siamo chiamati, come comunità, a vivere la contemporaneità non in modo passivo, ma con intelligenza e saggezza. Ognuno, a modo suo, deve farsi carico delle sfide che attraversano e interpellano la nostra città, imparando a capire i cambiamenti che siamo chiamati a gestire. Due i rischi da evitare: restare ancorati a nostalgie che ci tengono prigionieri del passato, o idealizzare un futuro che, per diventare realtà, richiede un impegno costante nel presente.

Come “donna del popolo”, Maria SS. di Siponto non ci incita al populismo, ma ci invita a essere una città inclusiva, capace di partire dal basso, attenta ai bisogni della gente comune, soprattutto dei più semplici e degli umili. È un invito a fare unità, per sentirci davvero comunità.

Seguendo Maria, “donna di servizio” – parola scomoda ma necessaria – siamo chiamati a vivere forme concrete di prossimità, condivisione, reciprocità e responsabilità reciproca, nella consapevolezza che ogni azione individuale ha inevitabilmente conseguenze sociali. La nostra città non può vivere di solo scambio o calcolo, ma ha bisogno di gratuità e solidarietà.

Imitando Maria quale “donna dell’attesa”, dobbiamo superare la tentazione della rassegnazione e della disperazione. Siamo chiamati a vivere, al contrario, con speranza e fiducia anche i momenti più difficili, affrontando incertezze e paure. Come scriveva don Tonino Bello:

“Chi spera, cammina, non fugge. Si incarna nella storia, non si aliena. Costruisce il futuro, non lo attende con pigrizia. Ha la grinta del lottatore, non la rassegnazione di chi disarma. Ha la passione del veggente, non l’aria avvilita di chi si lascia andare. Cambia la storia. Non la subisce. Ricerca la solidarietà con gli altri viandanti. Non la gloria del navigatore solitario”

(Scritti, Vol. I, p. 232).

Come “donna gestante”, Maria ci invita a essere una città che ha cura della vita in ogni sua forma, specialmente nei momenti di precarietà, quando siamo più vulnerabili. Una città che non lascia indietro nessuno, perché anche nelle difficoltà la vita può sempre essere accolta e amata.

Come “donna del silenzio”, Maria ci insegna ad ascoltare e ad ascoltarci. A non farci manipolare dalle voci ingannevoli di chi, prima, ci illude e poi ci delude. Ci invita a coltivare il senso del mistero che avvolge ogni cosa – gli altri, noi stessi – e a custodire la bellezza del creato, patrimonio del nostro Gargano, vigilando perché non venga sciupato o vilipeso. Il silenzio ci apre anche all’ascolto del fratello che ci passa accanto e di quel Dio che abita in noi.

In quanto “donna innamorata”, Maria ci insegna a essere una città capace di coltivare passioni autentiche, di promuovere talenti, di prendersi cura delle nuove generazioni, educandole e guidandole a incontrare se stesse. Solo così i giovani potranno diventare costruttori responsabili di una società fondata su pace, giustizia e fraternità.

Se vogliamo seguire Maria, “donna del pane”, dobbiamo impegnarci a diventare una città giusta ed equa, dove il lavoro nero sia eliminato, dove vengano bandite le pratiche clientelari che riducono il lavoro a favore da comprare o scambiare, anziché riconoscerlo come diritto garantito dalla Costituzione. Una città dove il diritto alla salute e a una casa sia rispettato; dove, oltre al pane materiale, ci si nutra anche di cultura, di relazioni familiari, di bellezza urbana e di legami sociali.

Maria è stata anche “donna di parte”, e ci invita a non schierarci con i potenti, ma con i poveri, gli umiliati, gli esclusi, con le persone rese invisibili. Ci chiede di non cedere all’individualismo, all’indifferenza, all’apatia e alla facile denigrazione. A ciascuno di noi chiede di essere attore e protagonista, non semplice spettatore pronto solo a giudicare.

Infine, come “donna del terzo giorno”, Maria SS. di Siponto ci ricorda che, come città, siamo chiamati a rialzarci e rinascere. Ci insegna che da ogni morte si può risorgere, da ogni caduta ci si può rialzare, da ogni fallimento si può ripartire. E ci avverte che, se è importante partire, ancora più decisivo è saper ricominciare.

Ed è proprio questo ciò di cui, oggi, la nostra città ha più bisogno.

(L’articolo è stato pubblicato sulla rivista ufficiale della festa patronale a cura del Comitato, che si ringrazia per la gentile concessione).