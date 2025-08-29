Edizione n° 5808

Progetto Aqua studia gestione consapevole risorse idriche

ANALISI Progetto Aqua studia gestione consapevole risorse idriche

In Italia il fulcro è AgriSinni che alimenta Puglia e Basilicata

Progetto Aqua studia gestione consapevole risorse idriche

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Agosto 2025
Foggia // Lavoro //

Rafforzare la resilienza dei sistemi idrici di fronte alle sfide del cambiamento climatico. E’ il principale obiettivo del progetto internazionale Aqua, cofinanziato dall’Unione europea con oltre un milione 400mila euro attraverso il programma Interreg Ipa Adrion 2021- 2027, nell’ambito del partenariato misto che vede cooperare utilities del settore idrico e ambientale, fra le quali Acquedotto pugliese, con istituzioni di ricerca e di governo locale di Italia, Slovenia, Grecia, Albania e Serbia.

Il progetto triennale, spiega Aqp in una nota, prevede di sviluppare strumenti digitali avanzati e una roadmap condivisa per una gestione sempre più sostenibile della risorsa idrica, attraverso l’implementazione di cosiddetti digital twin, gemelli digitali dei sistemi idrici capaci di incrociare dati reali con modelli previsionali, in grado di monitorare i flussi idrici e fornire simulazioni dinamiche, supportando le scelte strategiche più opportune e tempestive.

Le prime fasi del progetto hanno riguardato, fra le altre cose, l’analisi delle criticità locali e il coinvolgimento delle comunità, così come la accolta dei fabbisogni e delle criticità emerse nei siti pilota nazionali. Si è così arrivati all’elaborazione di un action plan transnazionale, che rappresenta la prima roadmap comune. Nelle prossime fasi, il progetto aiuterà ogni partner a sviluppare strumenti specifici basati sulle problematiche riscontrate.

In Italia, spiega Aqp, Aqua si fonda sul sistema AgriSinni, infrastruttura strategica che alimenta Puglia e Basilicata. Fulcro è la diga di Monte Cotugno, la più grande d’Europa in terra battuta, costruita lungo il fiume Sinni, che vanta una capacità di 530 milioni di metri di acqua, di cui 430 utilizzabili. Intorno alla diga si sviluppa una rete di opere complesse: l’invaso del Pertusillo e le traverse Sarmento, Sauro e Agri, oltre al bacino di Cogliandrino. Un sistema messo in pericolo dai cambiamenti climatici, con precipitazioni sempre più irregolari, siccità prolungate e piogge intense.

