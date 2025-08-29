Edizione n° 5808

COMMENTI // Foto intime online senza consenso: i rischi per chi posta commenti offensivi
29 Agosto 2025 - ore  09:16

ECOBALLE // Maxi rogo di ecoballe a Cerignola: il Comune presenta esposto alla Dda
29 Agosto 2025 - ore  10:50

Home // Gargano // Raffaele Di Mauro, Commissario del Parco: “Le Isole Tremiti la ‘regina’ del Gargano”

GARGANO Raffaele Di Mauro, Commissario del Parco: “Le Isole Tremiti la ‘regina’ del Gargano”

Il Commissario delinea strategie per il rilancio del Parco, il nuovo regolamento dell’AMP e il rafforzamento del dialogo con residenti e operatori locali

Raffaele Di Mauro, Commissario del Parco: "Le Isole Tremiti la 'regina' del Gargano"

Raffaele Di Mauro, Commissario dell’Ente Parco Nazionale del Gargano - Fonte Immagine: fuoriporta.info

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Agosto 2025
Gargano // Isole Tremiti //

Raffaele Di Mauro, neo commissario dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, si racconta in una prima intervista sulle Isole Tremiti, delineando strategie per il rilancio del Parco, il nuovo regolamento dell’AMP e il rafforzamento del dialogo con residenti e operatori locali.

Un incarico ricco di responsabilità
Di Mauro sottolinea come guidare il Parco significhi non solo amministrare, ma definire una strategia di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, con attenzione all’equilibrio tra uomo, ambiente ed economia. Fondamentale è la promozione territoriale e l’educazione ambientale fin dall’età scolastica.

Priorità e dialogo con il territorio
Le prime azioni dell’Ente si concentreranno su pazienza, dialogo e partecipazione, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, sindaci e associazioni ambientaliste. Il Parco del Gargano è definito un patrimonio dei cittadini, con l’ambiente che genera turismo, occupazione e qualità della vita.

Le Tremiti al centro della visione del Parco
Durante la visita alle Isole Tremiti, Di Mauro incontrerà operatori, residenti e appassionati per comprendere criticità e opportunità. Le Tremiti sono considerate il cuore naturalistico del Gargano, la “regina” da proteggere, tutelare e valorizzare, elemento centrale nella strategia complessiva del Parco.

Nuovo regolamento dell’AMP e sviluppo territoriale
Dopo una fase di coinvolgimento di stakeholder e operatori, il regolamento dell’AMP è stato redatto e inviato al Ministero per l’approvazione finale. Di Mauro evidenzia che Tremiti e Gargano devono essere considerati tasselli di un unico mosaico, con collegamenti rafforzati e integrazione dei servizi per rendere le Tremiti l’avamposto attrattivo dell’intero Gargano.

Il commissario conferma così la volontà del Parco di tutelare le bellezze naturali, sostenere i cittadini e valorizzare il turismo, inaugurando una nuova fase di programmazione e dialogo per l’area protetta.

Lo riporta termolionline.it.

1 commenti su "Raffaele Di Mauro, Commissario del Parco: “Le Isole Tremiti la ‘regina’ del Gargano”"

  1. Ci penserei più di una volta prima di fare edulcorasion
    Per il turista è più conveniente
    Una settimana in un albergo
    O b&b
    O una giornata su un isola?
    Fatevi un po’ di domande.

Lascia un commento

