Raffaele Di Mauro, Commissario del Parco: "Le Isole Tremiti la 'regina' del Gargano"

Raffaele Di Mauro, neo commissario dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, si racconta in una prima intervista sulle Isole Tremiti, delineando strategie per il rilancio del Parco, il nuovo regolamento dell’AMP e il rafforzamento del dialogo con residenti e operatori locali.

Un incarico ricco di responsabilità

Di Mauro sottolinea come guidare il Parco significhi non solo amministrare, ma definire una strategia di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, con attenzione all’equilibrio tra uomo, ambiente ed economia. Fondamentale è la promozione territoriale e l’educazione ambientale fin dall’età scolastica.

Priorità e dialogo con il territorio

Le prime azioni dell’Ente si concentreranno su pazienza, dialogo e partecipazione, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, sindaci e associazioni ambientaliste. Il Parco del Gargano è definito un patrimonio dei cittadini, con l’ambiente che genera turismo, occupazione e qualità della vita.

Le Tremiti al centro della visione del Parco

Durante la visita alle Isole Tremiti, Di Mauro incontrerà operatori, residenti e appassionati per comprendere criticità e opportunità. Le Tremiti sono considerate il cuore naturalistico del Gargano, la “regina” da proteggere, tutelare e valorizzare, elemento centrale nella strategia complessiva del Parco.

Nuovo regolamento dell’AMP e sviluppo territoriale

Dopo una fase di coinvolgimento di stakeholder e operatori, il regolamento dell’AMP è stato redatto e inviato al Ministero per l’approvazione finale. Di Mauro evidenzia che Tremiti e Gargano devono essere considerati tasselli di un unico mosaico, con collegamenti rafforzati e integrazione dei servizi per rendere le Tremiti l’avamposto attrattivo dell’intero Gargano.

Il commissario conferma così la volontà del Parco di tutelare le bellezze naturali, sostenere i cittadini e valorizzare il turismo, inaugurando una nuova fase di programmazione e dialogo per l’area protetta.

Lo riporta termolionline.it.