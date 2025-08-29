Rissa a Zapponeta: giovane accoltellato, aggressore fermato

Momenti di terrore hanno scosso la notte di Zapponeta poco dopo la mezzanotte, quando una lite tra due giovani è degenerata in violenza. Durante l’alterco, uno dei ragazzi ha estratto un coltello, colpendo ripetutamente l’altro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno operato senza sosta per oltre mezz’ora con manovre salvavita a bordo dell’ambulanza. Successivamente è arrivato l’elisoccorso, che ha proseguito le operazioni insieme al personale del 118, stabilizzando il giovane prima del trasferimento urgente al Policlinico Riuniti di Foggia. Il ragazzo, cosciente e stabile, ha ringraziato più volte i soccorritori per il loro impegno.

La vittima è un 34enne di nazionalità marocchina, colpito all’emitorace e alla nuca. L’aggressore è stato subito individuato e fermato dai carabinieri, mentre le indagini sono in corso per ricostruire le dinamiche della lite e chiarire le responsabilità. L’episodio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe nato per futili motivi.