Edizione n° 5808

BALLON D'ESSAI

COMMENTI // Foto intime online senza consenso: i rischi per chi posta commenti offensivi
29 Agosto 2025 - ore  09:16

CALEMBOUR

ECOBALLE // Maxi rogo di ecoballe a Cerignola: il Comune presenta esposto alla Dda
29 Agosto 2025 - ore  10:50

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Rissa a Zapponeta: giovane accoltellato, aggressore fermato

ACCOLTELLATO Rissa a Zapponeta: giovane accoltellato, aggressore fermato

Momenti di terrore hanno scosso la notte di Zapponeta poco dopo la mezzanotte, quando una lite tra due giovani è degenerata in violenza

Rissa a Zapponeta: giovane accoltellato, aggressore fermato

Rissa a Zapponeta - ph Enzo Maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

Momenti di terrore hanno scosso la notte di Zapponeta poco dopo la mezzanotte, quando una lite tra due giovani è degenerata in violenza. Durante l’alterco, uno dei ragazzi ha estratto un coltello, colpendo ripetutamente l’altro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno operato senza sosta per oltre mezz’ora con manovre salvavita a bordo dell’ambulanza. Successivamente è arrivato l’elisoccorso, che ha proseguito le operazioni insieme al personale del 118, stabilizzando il giovane prima del trasferimento urgente al Policlinico Riuniti di Foggia. Il ragazzo, cosciente e stabile, ha ringraziato più volte i soccorritori per il loro impegno.

La vittima è un 34enne di nazionalità marocchina, colpito all’emitorace e alla nuca. L’aggressore è stato subito individuato e fermato dai carabinieri, mentre le indagini sono in corso per ricostruire le dinamiche della lite e chiarire le responsabilità. L’episodio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe nato per futili motivi.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.