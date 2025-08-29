Edizione n° 5808

BALLON D'ESSAI

COMMENTI // Foto intime online senza consenso: i rischi per chi posta commenti offensivi
29 Agosto 2025 - ore  09:16

CALEMBOUR

ECOBALLE // Maxi rogo di ecoballe a Cerignola: il Comune presenta esposto alla Dda
29 Agosto 2025 - ore  10:50

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // San Severo, ore di apprensione per la scomparsa di Armando Ventrella

ARMANDO San Severo, ore di apprensione per la scomparsa di Armando Ventrella

Secondo quanto riferito dai familiari, l’ultima volta Ventrella è stato visto indossare una maglietta gialla e un bermuda nero.

San Severo, ore di apprensione per la scomparsa di Armando Ventrella

San Severo, ore di apprensione per la scomparsa di Armando Ventrella

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
29 Agosto 2025
Cronaca // Primo piano //

SAN SEVERO (FG) – Sono ore di grande preoccupazione a San Severo per la scomparsa di Armando Ventrella, cittadino del posto di cui non si hanno più notizie da diverse ore.

Secondo quanto riferito dai familiari, l’ultima volta Ventrella è stato visto indossare una maglietta gialla e un bermuda nero.

Le autorità locali hanno già avviato le ricerche, invitando chiunque possa fornire informazioni utili a mettersi in contatto immediatamente con i Carabinieri di San Severo al numero 350 180 2161.

«In momenti come questo, la solidarietà e la collaborazione di tutti possono fare la differenza», ha dichiarato il sindaco Lidya Colangelo, che ha rivolto un appello all’intera comunità affinché condivida la notizia e partecipi attivamente alle ricerche.

La cittadinanza si stringe attorno alla famiglia di Armando, con la speranza che le ricerche possano concludersi al più presto con un esito positivo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.