San Severo, ore di apprensione per la scomparsa di Armando Ventrella

SAN SEVERO (FG) – Sono ore di grande preoccupazione a San Severo per la scomparsa di Armando Ventrella, cittadino del posto di cui non si hanno più notizie da diverse ore.

Secondo quanto riferito dai familiari, l’ultima volta Ventrella è stato visto indossare una maglietta gialla e un bermuda nero.

Le autorità locali hanno già avviato le ricerche, invitando chiunque possa fornire informazioni utili a mettersi in contatto immediatamente con i Carabinieri di San Severo al numero 350 180 2161.

«In momenti come questo, la solidarietà e la collaborazione di tutti possono fare la differenza», ha dichiarato il sindaco Lidya Colangelo, che ha rivolto un appello all’intera comunità affinché condivida la notizia e partecipi attivamente alle ricerche.

La cittadinanza si stringe attorno alla famiglia di Armando, con la speranza che le ricerche possano concludersi al più presto con un esito positivo.