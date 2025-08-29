Edizione n° 5808

BALLON D'ESSAI

COMMENTI // Foto intime online senza consenso: i rischi per chi posta commenti offensivi
29 Agosto 2025 - ore  09:16

CALEMBOUR

ECOBALLE // Maxi rogo di ecoballe a Cerignola: il Comune presenta esposto alla Dda
29 Agosto 2025 - ore  10:50

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // San Severo, sollievo in città: Armando Ventrella è tornato a casa sano e salvo

ARMANDO San Severo, sollievo in città: Armando Ventrella è tornato a casa sano e salvo

Dopo ore di apprensione e di intensa mobilitazione, la comunità può finalmente tirare un sospiro di sollievo

San Severo, ore di apprensione per la scomparsa di Armando Ventrella

San Severo, ore di apprensione per la scomparsa di Armando Ventrella

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Agosto 2025
Cronaca // San Severo //

SAN SEVERO – Dopo ore di apprensione e di intensa mobilitazione, la comunità può finalmente tirare un sospiro di sollievo: Armando Ventrella è rientrato a casa, sano e salvo. La notizia è stata confermata nel pomeriggio, suscitando gioia e commozione tra i familiari, gli amici e l’intera cittadinanza.

Nelle ultime ore si era infatti diffusa grande preoccupazione per le sorti del giovane, la cui assenza aveva spinto parenti, conoscenti e istituzioni a lanciare appelli pubblici e a mobilitarsi attivamente per le ricerche. Determinante si è rivelata la collaborazione tra i Carabinieri, le associazioni del territorio e i tanti cittadini che, attraverso segnalazioni e condivisioni sui social, hanno offerto il proprio supporto.

La vicenda, conclusasi positivamente, lascia un messaggio forte: nei momenti di difficoltà, la solidarietà e l’unione della comunità rappresentano una risorsa preziosa e insostituibile.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La felicità non è qualcosa di pronto all’uso. Deriva dalle tue azioni.” – Dalai Lama

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.