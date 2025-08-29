SAN SEVERO – Dopo ore di apprensione e di intensa mobilitazione, la comunità può finalmente tirare un sospiro di sollievo: Armando Ventrella è rientrato a casa, sano e salvo. La notizia è stata confermata nel pomeriggio, suscitando gioia e commozione tra i familiari, gli amici e l’intera cittadinanza.

Nelle ultime ore si era infatti diffusa grande preoccupazione per le sorti del giovane, la cui assenza aveva spinto parenti, conoscenti e istituzioni a lanciare appelli pubblici e a mobilitarsi attivamente per le ricerche. Determinante si è rivelata la collaborazione tra i Carabinieri, le associazioni del territorio e i tanti cittadini che, attraverso segnalazioni e condivisioni sui social, hanno offerto il proprio supporto.

La vicenda, conclusasi positivamente, lascia un messaggio forte: nei momenti di difficoltà, la solidarietà e l’unione della comunità rappresentano una risorsa preziosa e insostituibile.