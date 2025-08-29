Incidente stradale questa mattina sulla strada per San Giovanni Rotondo
Questa mattina, intorno alle 07:00, si è verificato un incidente sulla strada che collega Manfredonia a San Giovanni Rotondo, in località Signoritto.
Secondo le prime informazioni, una Kia Sportage è andata completamente distrutta nell’impatto contro un cinghiale. Fortunatamente non si registrano feriti.
Al momento non si conoscono le cause dell’incidente, che restano al vaglio delle autorità competenti.
3 commenti su "Scontro violentissimo Kia Sportage – cinghiale sulla Manfredonia – San Giovanni Rotondo: auto distrutta, morto animale"
Meglio l’animale che i conducenti
Ma quando si decideranno a ridurre la popolazione dei cinghiali??? Sono un grave pericolo e gli incidenti per gli animali sulla carreggiata si stanno verificando sempre più spesso! Aspettiamo che ci scappi il morto?
La Regione Puglia è proprietaria della fauna selvatica e di conseguenza ne deve risarcire i danni.
Bisogna iniziare a battere cassa e denunciare le omissioni di tutele con individuazione dei responsabili …. Chissà così si inizieranno a muovere davvero contro questa piaga, come se non bastassero già tutti gli incidenti che accadono