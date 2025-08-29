Edizione n° 5808

29 Agosto 2025 - ore  09:16

29 Agosto 2025 - ore  10:50

INCIDENTE Scontro violentissimo Kia Sportage – cinghiale sulla Manfredonia – San Giovanni Rotondo: auto distrutta, morto animale

Secondo le prime informazioni, una Kia Sportage è andata completamente distrutta nell’impatto contro un cinghiale. Fortunatamente non si registrano feriti.

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
29 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

Incidente stradale questa mattina sulla strada per San Giovanni Rotondo

Questa mattina, intorno alle 07:00, si è verificato un incidente sulla strada che collega Manfredonia a San Giovanni Rotondo, in località Signoritto.

Secondo le prime informazioni, una Kia Sportage è andata completamente distrutta nell’impatto contro un cinghiale. Fortunatamente non si registrano feriti.

Al momento non si conoscono le cause dell’incidente, che restano al vaglio delle autorità competenti.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

3 commenti su "Scontro violentissimo Kia Sportage – cinghiale sulla Manfredonia – San Giovanni Rotondo: auto distrutta, morto animale"

  2. Ma quando si decideranno a ridurre la popolazione dei cinghiali??? Sono un grave pericolo e gli incidenti per gli animali sulla carreggiata si stanno verificando sempre più spesso! Aspettiamo che ci scappi il morto?

  3. La Regione Puglia è proprietaria della fauna selvatica e di conseguenza ne deve risarcire i danni.
    Bisogna iniziare a battere cassa e denunciare le omissioni di tutele con individuazione dei responsabili …. Chissà così si inizieranno a muovere davvero contro questa piaga, come se non bastassero già tutti gli incidenti che accadono

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

