COMMENTI // Foto intime online senza consenso: i rischi per chi posta commenti offensivi
29 Agosto 2025 - ore  09:16

ECOBALLE // Maxi rogo di ecoballe a Cerignola: il Comune presenta esposto alla Dda
29 Agosto 2025 - ore  10:50

Vieste, turisti multati sul lungomare: "Veicolo invadeva la carreggiata"

MULTATI Vieste, turisti multati sul lungomare: “Veicolo invadeva la carreggiata”

Due turisti varesini sono stati multati dalla polizia locale perché, secondo gli agenti, le loro auto invadevano la carreggiata

Redazione
29 Agosto 2025
Sul lungomare Europa di Vieste, due turisti varesini sono stati multati dalla polizia locale perché, secondo gli agenti, le loro auto invadevano la carreggiata. La sanzione ha superato i 40 euro per ciascun veicolo.

I turisti, che avevano trascorso la giornata in spiaggia, hanno commentato: “Paghiamo la multa, siamo abituati alla fiscalità dei nostri vigili (e anche a quelli svizzeri), ma ci sembra che ci sia più la volontà di fare cassa che di tutelare la sicurezza”.

Lo riporta foggiatoday.it.

  2. I vigili a Vieste sembrano i padroni assoluti….
    Dovete ringraziare i turisti se state ancora in piedi e poi cosa avete di tanto straordinario…..
    A è vero, avete i prezzi molto bassi….ha ha ha…
    Fate pagare anche l’aria…

  3. Quando vado a Vieste quelle auto parcheggiate sul bordo della carreggiata sono effettivamente molto pericolose. Basta poco per urtarle e poi occupano per ore le piazzole di sosta, se uno ha la necessità di fermarsi un attimo non può farlo. Non capisco perché, secondo i turisti, a Varese o in Svizzera il codice della strada verrebbe applicato per diligenza e qui per far cassa.

  4. Che il suv invada la carreggiata mi sembra una supercazzola.
    Direi al proprietario di non
    Parcheggiare dove i forestieri
    Non sono graditi.

  5. È meno male che sono svizzeri del nord Italia loro sono i precisi noi meridionali gli inmprecisi pagate è state zitti perché se stavamo noi meridionali in vacanza al nord o in Svizzera ci pigliavate ha patate

