Vieste, turisti multati sul lungomare: “Veicolo invadeva la carreggiata”

Sul lungomare Europa di Vieste, due turisti varesini sono stati multati dalla polizia locale perché, secondo gli agenti, le loro auto invadevano la carreggiata. La sanzione ha superato i 40 euro per ciascun veicolo.

I turisti, che avevano trascorso la giornata in spiaggia, hanno commentato: “Paghiamo la multa, siamo abituati alla fiscalità dei nostri vigili (e anche a quelli svizzeri), ma ci sembra che ci sia più la volontà di fare cassa che di tutelare la sicurezza”.

Lo riporta foggiatoday.it.