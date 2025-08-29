Sul lungomare Europa di Vieste, due turisti varesini sono stati multati dalla polizia locale perché, secondo gli agenti, le loro auto invadevano la carreggiata. La sanzione ha superato i 40 euro per ciascun veicolo.
I turisti, che avevano trascorso la giornata in spiaggia, hanno commentato: “Paghiamo la multa, siamo abituati alla fiscalità dei nostri vigili (e anche a quelli svizzeri), ma ci sembra che ci sia più la volontà di fare cassa che di tutelare la sicurezza”.
Lo riporta foggiatoday.it.
5 commenti su "Vieste, turisti multati sul lungomare: “Veicolo invadeva la carreggiata”"
E a Manfredonia che bloccano le strade i vigili passano avanti…mah
I vigili a Vieste sembrano i padroni assoluti….
Dovete ringraziare i turisti se state ancora in piedi e poi cosa avete di tanto straordinario…..
A è vero, avete i prezzi molto bassi….ha ha ha…
Fate pagare anche l’aria…
Quando vado a Vieste quelle auto parcheggiate sul bordo della carreggiata sono effettivamente molto pericolose. Basta poco per urtarle e poi occupano per ore le piazzole di sosta, se uno ha la necessità di fermarsi un attimo non può farlo. Non capisco perché, secondo i turisti, a Varese o in Svizzera il codice della strada verrebbe applicato per diligenza e qui per far cassa.
Che il suv invada la carreggiata mi sembra una supercazzola.
Direi al proprietario di non
Parcheggiare dove i forestieri
Non sono graditi.
È meno male che sono svizzeri del nord Italia loro sono i precisi noi meridionali gli inmprecisi pagate è state zitti perché se stavamo noi meridionali in vacanza al nord o in Svizzera ci pigliavate ha patate