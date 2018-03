I Sette Arcangeli

Di:

Manfredonia. Il più antico riferimento dei Sette Arcangeli compare nel libro di Enoch, che è un testo apocrifo di origine giudaica risalente al 1° secolo a.C., dove assumono i nomi di Michele, Gabriele, Raffaele, Uriel, Raguel, Zerachiel e Remiel. Nel quarto e quinto secolo, sia nel folclore giudaico che in quello cristiano, numerosi Arcangeli avevano un nome, fino a contarne a migliaia. Alcuni secoli dopo, Pseudo-Dionigi, attribuisce ai sette Arcangeli, il nome di: Michele, Gabriele, Raffaele, Uriel, Simiel, Orifiel e Zachariel.

Papa Gregorio I (540-604) gli ascrive i nomi di: Michele, Gabriele, Raffaele, Uriel, Simiel, Orifiel, e Zachariel, mentre la chiesa ortodossa aveva così definito i nomi degli Arcangeli: Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Barachiel, Jehudiel, Salathiel. Nel 1500 la Chiesa cattolica, con qualche variazione ortografica scelse per gli Arcangeli gli stessi nomi adottati dalla chiesa ortodossa. Verso la fine del 1600 nella Biblioteca Vaticana venne ritrovato un antichissimo codice ebraico in cui oltre agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, venivano nominati Uriele, Sealtiele, Gendiele e Barachiele. Gli Arcangeli Michael, Gabriel e Raphael sono a capo delle Gerarchie creative e sono uniti con la Mente Divina.

I rimanenti arcangeli vengono denominati “i Reggenti della Terra” in quanto governano i quattro elementi: Fuoco, Aria, Acqua e Terra. Il profeta Ezechiele li definisce “Globi alati e Ruote Ardenti”. La Sacra Scrittura più volte menziona i sette spiriti che stanno dinanzi a Dio (Tobia 12,15 Apocalisse 1,4) e menziona chiaramente tra di essi: Michele (Daniele 10,13-21; 12,1; Lettera di Giuda 1,9; Apocalisse 12,7), Gabriele (Daniele 8,16; 9,21; Luca 1,19; 1,26), Raffaele (Tobia 3,25; 12,15). Il nome degli altri quattro Arcangeli è conosciuto dai libri Apocrifi.

Nell’iconografia, oltre che con i loro nomi che finiscono in “el” – “Dio” – sono “Theophori” portatori di Dio, e rappresentati con i simboli di seguito descritti: S.Michele Arcangelo con la spada e Lucifero sotto i piedi; San Gabriele Arcangelo con lo specchio di diaspro e fiaccola; San Raffaele Arcangelo con medicina e Tobia; San Uriele Arcangelo con spada e una fiamma; San Barachiele Arcangelo con rose da distribuire; San Geudiele Arcangelo con corona e flagello, San Sealtiele Arcangelo in preghiera. Nella cupola della cappella Palatina di Palermo è rimasta copia dell’antica icona che rappresenta i Sette Arcangeli con i loro nomi, secondo la tradizione bizantina e poi cattolica. La devozione per i Sette Arcangeli in Sicilia, richiede l’invocazione giornaliera con sette Gloria, mentre una volta all’anno una devota, portando sette fiori bianchi in loro onore recita la seguente preghiera: “O gloriosi Sette Arcangeli che siete come sette lampade che ardono dinanzi al Trono dell’Altissimo e a cui è affidata la nostra tutela, liberateci da ogni male, allontanate da noi l’azione di satana, implorate Dio misericordioso per noi e fate che possiamo un giorno contemplarlo eternamente insieme a voi. Amen.”.

