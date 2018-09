“Grillo nero: disinfestazione in via d’urgenza in città”

Di:

Si farà questa notte un intervento di disinfestazione in via d’urgenza che interesserà tutte le zone in prossimità degli edifici e plessi scolastici cittadini, tutti gli uffici pubblici, il Presidio Ospedaliero Teresa Masselli Mascia e tante altre zone e punti di particolare criticità emersi nelle ultime ore.

L’Amministrazione Comunale, su iniziativa del Sindaco avv. Francesco Miglio e dell’Assessore dr. Raffaele Fanelli, ha predisposto la disinfestazione per il proliferare di insetti di notevoli dimensioni rilevati sia nelle zone centrali che nei quartieri periferici di San Severo. “Si tratta di grilli – dichiarano i tecnici – della specie cosiddetta Grillo nero. La femmina è dotata di una specie di pungiglione, che pungiglione non è, ma è soltanto l’organo che permette la deposizione delle uova (ovopositore). È un insetto innocuo per l’uomo, non veicola malattie ed è molto nell’equilibrio dell’ecosistema. A macchia di leopardo si è diffuso, a causa evidentemente delle condizioni climatiche di questi ultime mesi, in molti paesi e città della fascia adriatica”.

Quanto alla presenza di scarafaggi, pure segnalati, in queste ore l’A.C. ha segnalato all’’Acquedotto Pugliese la criticità, chiedendo una disinfestazione in via d’urgenza degli spazi sotterranei che ospitano le condotte idriche.

La situazione è attentamente monitorata dagli uffici comunali.