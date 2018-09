“Huntoffender” a Foggia: contestate 370 infrazioni

Di:

Foggia. Sono proseguiti nella giornata del 27 settembre 2018, i servizi di controllo del territorio finalizzati all’accertamento del rispetto delle norme previste dal Codice della Strada nell’ambito dell’operazione denominata Hunt Offender.

In esito agli stessi, che hanno riguardato circa 900, veicoli, sono state contestate, complessivamente, n. 370 infrazioni, tra le quali:

− 12 per mancato uso della cintura di sicurezza;

− 1 per l’uso del telefono cellulare alla guida;

− 6 per circolazione senza essere accompagnati dai documenti di guida;

− 3 per mancanza di copertura assicurativa, con relativisequestri

amministrativi dei veicoli;

− 4 per mancata revisione del veicolo;

− 39 per eccesso di velocità;

− 298 per la violazione delle norme in materia di sosta;

− 6 per violazione di altre norme di comportamento;

− 1 per occupazione abusiva di suolo pubblico.

L’operazione, verrà effettuata con cadenza settimanale.