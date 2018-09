Manfredonia. Espiazione pena definitiva: arrestato 41enne

Di:

Manfredonia. Su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, i Carabinieri della Stazione di Manfredonia hanno rintracciato e tratto in arresto il pregiudicato 41enne Pino Di Giuseppe, in esecuzione di un ordine espiazione pena definitiva in regime di detenzione domiciliare.

L’uomo deve espiare una pena definitiva di reclusione pari a mesi nove per sottrazione di minorenne, reato commesso in Manfredonia nell’anno 2012.

Al termine delle formalità, l’uomo è stato sottoposto alla detenzione domiciliare a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

Redazione StatoQuotidiano.it