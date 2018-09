Manfredonia. Serie c: cambia il roster

Di:

Manfredonia, 29 settembre 2018. Si conclude una settimana davvero impegnativa per la Prima Squadra della Giuseppe Angel. Col passare delle settimane sono emerse alcune criticità che hanno evidenziato come i nuovi giocatori arrivati a fine agosto, seppur di levatura tecnica e ottimi atleti, non erano le ‘pedine’ adatte al tipo e al sistema di gioco impostato dallo staff tecnico.

Il management, pertanto, in accordo e seguendo la linea indicata dai tecnici, ha proceduto, con rammarico, alla rescissione dei contratti con gli atleti Levi Mukuna e Marco Maida, ai quali va il ringraziamento di tutta la società per aver aderito al progetto sportivo. A questa già impegnativa situazione si è poi aggiunta mercoledì sera, come un fulmine a ciel sereno, la decisione del forte Helder Carvalho di tornare in Portogallo per motivi strettamente personali.In tre giorni, da mercoledì sera, staff tecnico e management della Giuseppe Angel Manfredonia hanno lavorato alacremente per individuare i nuovi giocatori da inserire nel roster.

Si è trovata la quadra intorno ai nomi di Angelo Prete, vecchia conoscenza da avversario contro Mola e contro Martina Franca, giocatore di 200 cm capace di ricoprire ruoli di esterno e giocatore interno, il lituano classe 1995 Karolis Sakuras, un forte mancino capace di giocare nelle due dimensioni del campo, proveniente dalla squadra del Bc Jonava militante nella seconda serie lituana, con trascorsi in Eurolega giovanile. Ad essi si aggiunge la guardia bulgara Milen Kostov, l’anno scorso in forza allo Sporting Sant’Agata in Sicilia, che si unirà nella giornata di domani al resto del gruppo.

I nuovi atleti sono già nella disponibilità di Coach Roberto De Florio per l’amichevole con Sunshine Vieste in programma oggi pomeriggio al PalaScaloria alle 18:30.