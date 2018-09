Vieste. Auto in fiamme in pieno centro

Di:

Foggia. Autovettura in fiamme ieri sera verso le ore 20.30 in via Puglia a Vieste, in pieno centro abitato.

Lo riporta http://www.foggiatoday.it/cronaca/incendio-auto-via-puglia-vieste.html

L’incendio potrebbe essere di natura dolosa. In fiamme “una Chevrolet nera” di proprietà di una donna che, con il mare, gestisce uno stabilimento balneare nella città viestana.

Indagini in corso dei Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia.