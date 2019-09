Di Carlo “Primi 100 giorni di Lasorsa sindaco, quale bilancio?”

Di:

Orta Nova. ”Durante la campagna elettorale l’attuale compagine amministrativa si presentava come una forza in netta discontinuità rispetto a quello che c’era stato prima. Eppure nei primi 100 giorni, oltre a riproporre il solito ritornello “è colpa di chi c’era prima” in risposta a tutte le problematiche abbiamo visto ben poco. Senza entrare nel merito degli aumenti della Ta.Ri. (di cui abbiamo già parlato ampiamente), vogliamo far notare che questa amministrazione in tre mesi di governo della città di Orta Nova:

– Ha riconfermato tutti i tecnici e i dirigenti del Comune contro i quali erano state sollevate numerose critiche a riguardo della funzionalità dei rispettivi settori e non ha pensato di potenziare gli uffici per agevolare i cittadini verso i servizi più richiesti (ad esempio U.M.A., Servizi Sociali e Anagrafe). – Ha posto in essere vecchi giochi di palazzo per far subentrare questo o quel consigliere in consiglio comunale, in particolare lo stesso che ci faceva la morale in campagna elettorale. -Sta tralasciando i lavori pubblici già pianificati, la maggior parte dei quali procedono a rilento, come il Project Financing sul cimitero, la RSSA di Orta Nova e la pubblica illuminazione. – Ha riaperto la villa comunale ma con ancora tutte le problematiche dal punto di vista strutturale, dei servizi e delle giostrine ancora fuori uso. – Non ha ancora risolto definitivamente la questione del mercato settimanale su Via D’Angiò, con i commercianti che sono ancora infelici della situazione relativa alla localizzazione dell’area mercatale. Forse la campagna informativa sulla differenziata ha talmente catturato l’attenzione dei nostri amministratori al punto da distrarli da tutto il resto. O forse semplicemente ci si è accorti che la realtà è ben diversa dalla propaganda. Siamo consapevoli del fatto che nessuno abbia la famosa “bacchetta magica” ma da questa nuova amministrazione ci saremmo aspettati un cambio di passo più rapido, visto che la città di Orta Nova ha bisogno di risposte in tempi brevi”. Antonio Di Carlo

Consigliere Comunale