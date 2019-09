Riordino carriere della polizia penitenziaria. Piarulli: “Svolta storica”

Di:

“La delega per il riordino delle carriere delle forze di polizia esercitata dal governo cambia la storia della polizia penitenziaria: vengono infatti istituite due direzioni generali e riconosciute nuove funzioni al corpo ed ai suoi dirigenti. Il corpo viene inserito anche negli uffici di esecuzione dei tribunali e nei tribunali di sorveglianza, come peraltro previsto in uno specifico disegno di legge da me presentato”. Lo dichiara la senatrice del M5S Bruna Piarulli, membro della Commissione Giustizia del Senato e dirigente penitenziario.

“Ritengo un grande passo avanti – continua la pentastellata – anche l’adozione di schemi organizzativi più snelli ed efficienti. Particolare riconoscenza va rivolta al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che fa seguire i fatti alle parole di stima sempre rivolte alla polizia penitenziaria, inaugurando una nuova era per il corpo di polizia penitenziaria, che finalmente esce dall’ombra”.