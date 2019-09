Un funzionario internazionale delle nazioni Unite visita i Centri Padre Pio

Di:

Un’altra visita autorevole al Presidio d’Eccellenza “Gli Angeli di Padre Pio” della Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio.

Questa volta, a varcare la soglia della struttura il Dott. Vikram Sura, Responsabile dell’Informazione del Dipartimento Comunicazioni Globali delle Nazioni Unite dove sviluppa valutazioni per l’annuario dell’UNAI accompagnato dal Dott. Domenico Di Conza, portavoce dell’ United Nation Academic Impact, accolti dalla Direzione Generale rappresentata da Giacomo Francesco Forte e Serena Filoni.

Un’iniziativa, quella della presenza in Italia di Vikram Sura, delle Nazioni Unite e dell’ Academic Impact, un’iniziativa che allinea le istituzioni di istruzione superiore con l’ONU nel sostenere e contribuire alla realizzazione degli obiettivi e dei mandati della stessa, tra cui la promozione e la protezione dei diritti umani, l’accesso all’istruzione, la sostenibilità e risoluzione del conflitto.

Dal 2010, UNAI ha creato una rete vibrante e diversificata di studenti, accademici, scienziati, ricercatori, gruppi di riflessione, istituti di istruzione superiore, istruzione continua e associazioni educative. Ci sono oltre 1300 istituzioni membri in oltre 130 paesi che raggiungono milioni di persone nei settori dell’istruzione e della ricerca in tutto il mondo.

In questo periodo, entrambi i visitatori, stanno seguendo i lavori preparatori alla Giornata sulla Disabilità del 3 dicembre prossimo a New York, dove sarà presente in qualità di Paese Organizzatore anche l’Italia con una delegazione di 30 persone a rappresentanza di associazioni, istituzioni e singoli professionisti.

Vikram si è molto soffermato sull’Accreditamento Internazionale Joint Commission International (JCI), risultato straordinario conseguito da “Gli Angeli di Padre Pio” a Giugno scorso.

Al termine della visita, durante la quale gli ospiti hanno potuto vedere ogni reparto della struttura e parlare con gli utenti, il Dott. Vikram Sura ha chiesto ai dirigenti della Fondazione quali sono le prime tre priorità della struttura per il futuro. La risposta è stata immediata: una sempre più internazionalizzazione della Fondazione; la possibilità di aiutare anche le popolazioni più deboli del pianeta che non possono permettersi la tipologia di cure riabilitative erogate dall’Ente; risorse per la ricerca e la messa in rete delle strutture che nel mondo si dedicano alla risoluzione dei problemi dei disabili anche in vista, si spera, di un successo della ricerca nella rigenerazione del tessuto nervoso.

Vikram ha annuito e donato ai presenti la spilletta delle Nazioni Unite.

