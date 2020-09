Alunni positivi al Covid, chiuse 3 scuole a San Giovanni Rotondo

San Giovanni Rotondo, 29 settembre 2020. “Dopo una riunione con la Asl e i dirigenti scolastici avvenuta questo pomeriggio, ho deciso di emanare un’ordinanza con cui si dispone la CHIUSURA immediata per sanificazione delle scuole Melchionda, Forgione e Pascoli per alcuni casi di alunni risultati positivi al Covid-19”. Lo scrive in una nota il sindaco di San Giovanni Rotondo, Crisetti.

“La Asl ha già provveduto a contattare le persone interessate e chi con loro è venuto a contatto, attuando tutte le disposizioni del caso. Vi chiedo quindi di agire responsabilmente, mantenendo la calma e non facendo circolare fake news sui vari social perché, nonostante la totale infondatezza, generano e alimentano il panico. Seguite i nostri canali istituzionali perché vi garantisco che se una notizia è vera, ne sarete informati certamente. Grazie”.