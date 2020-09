Anche a Foggia “Alps” di Yorgos Lanthimos

Alps del pluripremiato regista greco Yorgos Lanthimos uscirà al cinema distribuito dalla PHOENIX INTERNATIONAL FILM, con la distribuzione esecutiva di Antonio Carloni. Autore tra i più acclamati del nuovo cinema greco, e noto al pubblico per The Lobster che gli valse il Premio della giuria al Festival di Cannes 2015, e per il successo de La Favorita, film premiato nel 2018 al Festival di Venezia e nel 2019 con il Premio Oscar a Olivia Colman come miglior attrice.

Lanthimos, con Alps, il suo terzo lungometraggio, realizza un film che colpisce nel profondo l’animo dello spettatore.

Il film è ambientato ad Atene dove una squadra formata da un paramedico, un’infermiera, una ginnasta e il suo allenatore sostituiscono, sotto compenso, persone appena defunte per aiutare amici e parenti a lenire il dolore dell’elaborazione del lutto. Si fanno chiamare Alpeis (Alpi), perché possono rappresentare qualsiasi altra montagna al mondo ma non possono essere scambiate per altre vette. Ognuno di loro porta il nome di una delle vette della catena montuosa. Fra questi, Monte Rosa è la donna che si occupa di assistere in ospedale una giovane giocatrice di tennis che ha appena avuto un incidente e sta per morire. Senza rivelarlo agli altri membri del gruppo, la donna comincia a sostituirsi alla ragazza e ne assume a poco a poco l’identità. Le quattro “alpi” diventano quattro attori pronti a lavorare sul corpo, imitatori in cerca dell’identità di chi non c’è più per lenire l’angoscia e il dolore di chi resta. “Qual era il suo attore preferito?” chiedono i quattro membri del gruppo ai parenti dei defunti, a significare che è proprio dalla sfera emotiva dell’interpretazione attoriale che occorre partire per ricostruire quelle costellazioni familiari fatte di affetti e ricordi che servono a ricomporre le ferite della perdita.

ll film è stato presentato in concorso alla 68ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove ha vinto il Premio Osella per la migliore sceneggiatura. Nel cast Aggeliki Papoulia, Ariane Labed, Aris Servetalis, Johnny Vekris. Yorgos Lanthimos sta lavorando al suo prossimo film, The Hawkline Monster, la cui uscita è prevista per il 2021.