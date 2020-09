Cerignola, oltre 200 uomini in azione: operazione “Alto Impatto”

Cerignola, 29 SET – A seguito della recrudescenza degli episodi criminosi che hanno interessato il Comune di Cerignola, sono stati effettuati servizi interforze di controllo straordinario del territorio ad alto impatto dal 24 settembre al 27 settembre scorsi, Nel corso di detti servizi, sono state poste in essere una serie di operazioni preventive e repressive all’interno della città con l’impiego di oltre 200 uomini.

L’attività preventiva è consistita, soprattutto, nel presidiare gli obiettivi sensibili maggiormente esposti ai reati predatori, con l’effettuazione di numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare e controllare 643 persone e 365 veicoli, nonché di effettuare 10 perquisizioni sul posto. Inoltre, sono state effettuate 12 perquisizioni aventi ad oggetto obiettivi diversi. In particolare, sono state effettuate perquisizioni nel quartiere Torricelli dove, nello spazio comune di uno stabile, sono stati rinvenuti e sequestrati, a carico di ignoti, 5 proiettili calibro 22.

E’ stato tratto in arresto G.S. 30enne cerignolano, con piccoli precedenti di Polizia, perché sorpreso nella sua autovettura, in una zona periferica, in possesso di una pistola giocattolo modificata cal.6,35 e 5 proiettili dello stesso calibro. A tal riguardo, sono in corso approfondimenti investigativi per individuare eventuali connessioni tra i citati rinvenimento ed arresto con taluno dei fatti delittuosi recentemente verificatisi. Sono stati tratti in arresto due pregiudicati cerignolani, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, per ricettazione e furto di veicoli rubati a Foggia. E’ stato denunciato in stato di libertà G.S. di anni 46enne, pregiudicato cerignolano, per porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere. In particolare, veniva controllato su una complanare della S.S. 16 bis, in possesso di una fionda e 30 pallini. Sono stati controllati 3 centri scommesse.