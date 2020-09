Attesa per la proclamazione dei vincitori di “Migliorarsi a piccoli passi”

ALBERONA – Cresce l’attesa in vista della proclamazione della squadra vincitrice della V edizione di “Migliorarsi a Piccoli passi”, manifestazione dedicata al “bello” che si è svolta ad Alberona, borgo dei Monti Dauni, lo scorso 23 agosto. Sette squadre di bambini tra i 6 e i 10 anni di età, ciascuna seguita da un team di quattro esperti (fotografo, parrucchiere, costumista e visagista), hanno preso parte all’iniziativa caratterizzata anche quest’anno da grande entusiasmo ed eco sui social.

Il progetto, che si è avvalso della collaborazione del Comune di Alberona, ha proposto un’intera giornata dedicata all’apprendimento attraverso alcuni laboratori e poi alla migliore conoscenza del territorio, attraverso l’interpretazione di sette stili differenti. Gli scatti realizzati dai professionisti hanno partecipano al contest fotografico che l’8 settembre ha chiuso la prima parte con le votazioni sulla pagina Facebook di Migliorarsi. La classifica parziale vede vincitore il trend “Etnico” con 2.500 like, seguito dal “Romantico” (2.200), “Funny” (1.900), “Retrò” (1.400), “Elegante” (673), “Chic” (530) e “Street” (322). La foto più votata in assoluto è quella che ritrae Adamo Clemente della squadra “Romantico” che ha totalizzato oltre 1.600 like.

A queste preferenze vanno aggiunti i voti della Giuria tecnica e sottratte eventuali penalizzazioni che potrebbero modificare completamente il risultato finale, che sarà reso noto il prossimo 4 ottobre durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà alle 11 nell’Auditorium comunale.

Sono infatti ancora segreti i voti assegnati dalla Giuria tecnica formata dal giornalista Roberto Parisi in rappresentanza dell’azienda Rosso Gargano, da Marina Corvino di Federmoda Confcommercio Foggia, che co-organizza l’iniziativa, da Riccardo Zingaro, corrispondente della Gazzetta del Mezzogiorno, da Franco Malatacca, esperto di fotografia, e dall’eurodeputato foggiano del Movimento 5 stelle Mario Furore, che ha messo a disposizione dei vincitori un viaggio con soggiorno gratuito a Bruxelles sia per la famiglia del bambino o della bambina la cui foto risulterà la più votata, che per il miglior team di professionisti. Nel corso della premiazione saranno presentati anche il book fotografico della manifestazione.

L’iniziativa è realizzata dall’associazione “Noi Noi” di Lucera, presieduta da Carlo Ventola, ideatore del format Migliorarsi, con il sostegno di diversi partner e sponsor, tra cui le aziende BioRicci e Rosso Gargano.