D’Aloisio “Sono due i cittadini di Zapponeta positivi al Covid”

Zapponeta, 29 settembre 2020 . “Ad oggi sono due i concittadini risultati positivi al covid-19. A tal proposito in accordo con i sanitari della ASL per i familiari stretti e per tutti coloro i quali sono stati a contatto con i soggetti è stato disposto l’isolamento domiciliare.

Rispettiamo le regole sul distanziamento e usiamo le mascherina in tutti i locali pubblici“. Lo dice in una nota il sindaco dr. Vincenzo D’Aloisio .

(statoquotidiano) Bari, 29 settembre 2020. Sono stati registrati 4.131 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 76 casi positivi: 24 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia BAT, 37 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 404.787 test. 4.622 sono i pazienti guariti. 2.433 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.687, così suddivisi: 3002 nella Provincia di Bari; 664 nella Provincia di Bat; 773 nella Provincia di Brindisi; 1854 nella Provincia di Foggia; 795 nella Provincia di Lecce; 538 nella Provincia di Taranto; 59 attribuiti a residenti fuori regione; 2 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

MAPPA ATTUALMENTE POSITIVI PROVINCIA DI FOGGIA 27.09.2020

Foggia, fascia over51 casi attualmente positivi;

Manfredonia (ufficialmente 32 positivi, compreso i sipontini residenti a Mezzanone), Cerignola, Orta Nova, San Giovanni Rotondo, San Severo, fascia 21 – 50 casi ” ”

Stornara, Lucera, Monte Sant’Angelo (almeno 15 positivi al momento,ndr), San Marco in Lamis, fascia 11 – 20 casi ” ”

Ascoli Satriano. fascia 6 – 10 casi

Nella fascia 1-5 positivi: Mattinata, Rignano Garganico, Rodi Garganico, Lesina, Apricena, Poggio Imperiale, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, Torremaggiore, Panni, Casalvecchio di Puglia, Troia.

BAT: aumentano i casi a Margherita di Savoia, Trinitapoli, Barletta, Andria (ultime due fasce rosse).

“Festone” in famiglia: una ventina di positivi al Covid nel Foggiano

Dichiarazione del Dg della Asl Foggia, Vito Piazzolla: “Circa la metà delle nuove positività registrate in provincia di Foggia è riconducibile ad una festa svoltasi in ambito familiare (a Monte Sant’Angelo, almeno 15 i positivi,ndr). In considerazione di ciò, è doveroso ribadire l’importanza del rispetto delle norme igienico-sanitarie anche nei contesti interfamiliari, in cui si creano maggiormente occasioni favorevoli alla diffusione del virus”.