Fdi e Fi chiedono verifica politica al Comune di Foggia e nelle municipalizzate

Foggia, 29 settembre 2020. Dopo le regionali, Fi e Fdi chiedono che si apra una verifica politica nella maggioranza e nelle aziende municipalizzate per rilanciare l’azione politica al Comune di Foggia. E’ stata inviata per questo una nota al sindaco e a tutti i segretari di partito. Landella, contemporaneamente al suo ingresso nella Lega, aveva risposto ai giornalisti, riguardo a un successivo ed eventuale rimpasto, che se ne sarebbe occupato subito dopo il voto di settembre. Il clima fra gli assessori è di attesa, si attendono gli sviluppi essendo cambiato, sostanzialmente, il partito del sindaco, cosa che se non turba “gli indipendenti” dai partiti- nel caso ve ne siano dato che sono di sua nomina – può richiedere una revisione per quanti sono entrati in giunta come forzisti.

Gli azzurri hanno due consiglieri, Di Mauro e Iaccarrino, il presidente dell’assise, Fdi 5 consiglieri e 1 assessore, la Lega, oggi, 5 consiglieri più il sindaco, in tutto sono 6 con 2 assessori. Immutata la composizione della giunta per quanto riguarda le civiche e i rispettivi consiglieri. Non è solo Fdi a sentirsi sottorappresentata in giunta, come va ripetendo da tempo, ma anche Fi, almeno rispetto allo scenario che ha portato alla seconda vittoria di Landella lo scorso anno.

Il risultato delle regionali ha mutato le percentuali dei partiti a Foggia, con la Lega al 13,24% e Fi al 4,81%. Al secondo posto il partito del Pumo al 12,67, al terzo Fdi con il 11.36. Ognuno di essi ha eletto un suo rappresentante in consiglio regionale, Splendido e De Leonardis sono di Foggia mentre Gatta e Dell’Erba sono di Manfredonia e Apricena. Questo cosa cambia? I forzisti rivendicano il fatto che di foggiani nella loro lista c’era solo Di Gioia, il quale non avrebbe intenzione di approdare in Fi ma rimarrebbe in Senso Civico, lista in cui è stato eletto al Comune. Per Fdi, dai banchi del consiglio, si sono candidati in 2, Longo e D’Emilio, eletto l’uscente De Leonardis. In ogni caso, a parte la città di provenienza e appartenenza, il responso delle urne è stato di 4 consiglieri nell’assise barese. Per tutti si attende l’ufficialità della proclamazione.

Se la verifica politica partisse dalle regionali, chiaro che non solo la Lega sarebbe, come è, il primo partito, ma sarebbe anche conseguente per ‘La Puglia domani’ rivendicare assessori.Fra rappresentanti in giunta ex forzisti che potrebbero scegliere la Lega, quelli nominati dal sindaco e i leghisti in carica, sarà un bel lavoro riportare in ordine tutto il puzzle dell’esecutivo. Un indipendente come Alfonso Fiore ha come collega in consiglio comunale un altro indipendente come Maffei molto votato in città. Come si fa quadrare questa maggioranza in cui le civiche alle regionali si classificano al secondo posto? Soppiantano le precedenti o la coalizione delle comunali è quella da cui si riparte?

Rimpasto a parte, è la compattezza della maggioranza da passare al vaglio del consiglio dopo una campagna elettorale che ha segnato molte divergenze e polemiche fra alleati della stessa parte politica, e con dichiarazioni a favore del centrosinistra come per il presidente del consiglio comunale Iaccarrino. Alle scorse regionali, a Foggia, fu il trionfo di Fi con quasi il 19%, questa volta vince il Pd con il 16% e con la Lega al 13%. La “cittadella” di Landella è sempre più accerchiata, per questo, probabilmente, i forzisti richiamano il modello vittorioso del 2019.

Paola Lucino, 29 settembre 2020