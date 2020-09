Foggia, 29 settembre 2020. “Circa la metà delle nuove positività registrate in provincia di Foggia (37 in totale,ndr) è riconducibile ad una festa svoltasi in ambito familiare. In considerazione di ciò, è doveroso ribadire l’importanza del rispetto delle norme igienico-sanitarie anche nei contesti interfamiliari, in cui si creano maggiormente occasioni favorevoli alla diffusione del virus”.

Lo rende noto il direttore dell’Asl Foggia, Vito Piazzolla.