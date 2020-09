Foggia, “Movida”: controllate “cicchetterie” tra Piazza Mercato e Vicolo Peschi

Foggia, 29 settembre 2020. Intensificata, l’attività di prevenzione e di controllo del territorio nelle sere del fine settimana nella zona della c.d. “Movida”. Con la riapertura delle attività commerciali in particolare nel fine settimana, le zone del centro cittadino hanno fatto registrare un aumento delle aggregazioni soprattutto tra i giovani. Necessaria quindi, la presenza delle forze dell’ordine per contrastare gli assembramenti estemporanei che risultano vietati per l’alto rischio di diffusione epidemiologica.

Nelle giornate di sabato scorso e domenica, ha operato un dispositivo interforze, composto da Agenti della Polizia di Stato della Questura di Foggia e della Polizia Amministrativa, del Reparto Prevenzione Crimine, oltre a Militari della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri; il predetto dispositivo ha svolto principalmente, un servizio anti-assembramento e ha vigilato sull’osservanza del distanziamento sociale, con particolare riferimento all’ultima ordinanza sindacale che obbliga i cittadini all’uso della mascherina nelle vie del centro cittadino, dove si regista maggior flusso di persone, inoltre sono stati effettuati controlli su singoli soggetti, per riscontrarne l’eventuale obbligo di quarantena domiciliare disposta dall’autorità sanitaria.

Le attività di controllo sono state svolte sia con servizi appiedati che automontati, anche con personale in abiti civili ed hanno interessato tutta la zona del centro storico. Particolare attenzione è stata rivolta alle c.d. “cicchetterie”, per verificare eventuali trasgressioni alle norme sulla vendita di alcool ai minorenni. Sono stati controllati 8 esercizi pubblici di cui la maggior parte siti a Piazza Mercato e a vicolo Peschi. Alla fine delle attività sono state identificate 140 persone e sono stati controllati 19 veicoli, elevate 6 contravvenzioni.