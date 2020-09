Foggia, trovata la pistola rubata al finanziere in servizio al seggio

Foggia, 29 SET – Rinvenuta la pistola di ordinanza rubata al finanziere durante le Elezioni Regionali dello scorso 20 e 21 settembre. Nell’ambito delle recenti perquisizioni effettuate dalle Forze di Polizia in occasione dell’operazione ad alto impatto effettuata lo scorso 25 settembre nel cuore di Foggia, Agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia, in un cantiere sito in una zona periferica della città, hanno rinvenuto la pistola semiautomatica marca Beretta mod. 84 cal. 9.La pistola era stata rapinata la notte del 21 settembre scorso ad un militare della Guardia di Finanza in servizio presso l’istituto scolastico “Parisi – De Sanctis”, sede di seggio elettorale. Continuano le indagini finalizzate ad identificare gli autori del grave reato.

Fonte: foggiareporter