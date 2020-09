Gli italiani preferiscono gli acquisti online anche dopo il lockdown

La pandemia mondiale ha segnato profondamente gli stili di vita e le abitudini di consumo della popolazione. Come prevedibile, il settore del commercio elettronico ha registrato un notevole aumento del proprio fatturato. Specie nella seconda metà del 2020, dopo un periodo di grave contrazione degli acquisti, hanno iniziato a salire i consumi online in settori chiave come Food & Grocery insieme ad Arredamento e l’home living.

Settori in passato poco sviluppati in Italia, hanno conosciuto un periodo di particolare crescita e sviluppo legato alla necessità di fare acquisti necessari restando a casa. Secondo quanto rilevato dal report realizzato dall’Osservatorio del Politecnico di Milano in collaborazione con NetComm, la crescita si dovrebbe assestare intorno al 56% in più rispetto l’anno precedente. Con incrementi eccezionali nei settori emergenti.

Il 2020 l’anno della rivoluzione dell’e-commerce

Potrebbe sembrare prematuro parlare di rivoluzione quando ancora sul mercato italiano della vendita al dettaglio, l’e-commerce pesa solo per l’8%. Di fatto è importante notare che rispetto all’anno precedente e nonostante la forte contrazione dei consumi che ha registrato quest’anno, l’aumento è stato di due punti percentuali.

Secondo quanto rilevato dall’Osservatorio eCommerce B2c promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm, il valore di questo settore in crescita sarà di 22,7 miliardi di euro. La fase di lockdown e l’imposizione dell’osservanza stretta della quarantena hanno dettato il cambiamento nel modo di approvvigionarsi ai beni di consumo principali.

Ha perfettamente senso, in quest’ottica, osservare un aumento sostanziale rispetto allo scorso anno, del settore Food & Grocery. In questa macrocategoria si includono una serie di beni che normalmente vengono acquistati nei negozi fisici di prossimità. Si tratta di beni di largo consumo, alimentari e prodotti per la casa, che sono stati acquistati online quando non era possibile uscire per fare la spesa.

Le norme del distanziamento sociale impongono ancora cautela e la gente preferisce acquistare da casa restando al sicuro. C’è da immaginare che il cambiamento che ha caratterizzato il 2020 rappresenterà una nuova abitudine d’acquisto anche nel prossimo futuro

Dove si compra online

Le prestazioni del commercio elettronico vanno collocate all’interno di un quadro più complesso e caratterizzato da una forte flessione al ribasso. La contrazione dei consumi, un minore potere d’acquisto e una situazione di generale incertezza non sono gli elementi che fanno sperare in una ripresa rapida dopo il blocco totale dell’economia mondiale. Eppure l’adattamento alle nuove esigenze dei clienti sembra essere un percorso obbligato per gli operatori che vendono al dettaglio, indipendentemente dal settore merceologico.

Esistono diversi sistemi di operare sul web e raggiungere il proprio pubblico, non tutti sono ugualmente efficaci né hanno un impatto indifferente in termini di costi. Generalizzando, è possibile individuare tre canali di distribuzione principali. Il canale proprietario, in cui il brand allestisce il proprio negozio virtuale, i marketplace, come Amazon per fare un esempio noto a tutti, e portali che fanno da aggregatori, come nel caso di https://piccoloeforte.it specializzato in prodotti per la prima infanzia.

Il panorama in Italia nazionale ha delle peculiarità che si possono sfruttare a proprio vantaggio. Lo rileva Roberto Liscia, presidente di Netcomm, il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano, che ha collaborato alla realizzazione del report. Gli attori più piccoli si sono appoggiati ai grandi player che hanno curato la presenza sul web e la distribuzione. Aspetti che rappresentano un alto costo per l’impresa che si appresta a gestire internamente questo genere di servizio per la prima volta.

Come accedono gli italiani ai negozi online

Rispetto a mercati più maturi come USA e UK dove l’accesso a internet rappresenta la normalità, l’Italia affronta difficoltà strutturali non secondarie. La connessione non è sempre accessibile ovunque e il canale principale per navigare sul web risulta per la maggior parte quello mobile.

Dai risultati della ricerca emerge che gli acquisti sul web sono stati effettuati per il 56% attraverso lo smartphone per un valore di 12,8 miliardi di euro. Si evidenzia anche l’importante aumento rispetto all’anno precedente di ben 42 punti percentuali e un valore assoluto di 9 miliardi in più rispetto allo stesso periodo del 2019.

Comprare da smartphone rappresenta un’importante occasione di conoscenza per gli attori del settore. A questo genere di accesso sono associati gli acquisti impulsivi ed è possibile proporre promozioni mirate per i consumatori. I dati archiviati sui dispositivi mobili permettono, meglio che rispetto alla navigazione da computer, una personalizzazione dei messaggi in base alle cronologie di ricerca e di comportamento. (Nota stampa)