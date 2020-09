“Liberazione immediata per l’avvocato Sassano”

Foggia, 29 settembre 2020. L’Autorità Giudiziaria ha disposto l’immediata liberazione dell’Avv. Sassano Costantino Valentino, Consigliere Comunale a San Nicandro Garganico; lo stesso Consigliere Comunale è pertanto “totalmente libero ad ogni effetto di legge e non ha alcun vincolo”. Lo rende noto a StatoQuotidiano.it, l’Avv. Antonio Gabrieli.

Come risaputo, l’uomo era stato interessato dagli arresti domiciliari, “dopo essere stato trovato in possesso di una pistola”. L’avvocato Sassano era in attesa dell’udienza di convalida del fermo svoltasi ieri davanti al Gip del Tribunale di Foggia.