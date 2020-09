Maira, reginetta del “Tik-Tok”, da Vieste a Rai2 da Brignano

(gargano.tv) Ci sarà anche la piccola Maira Ferrantino, ormai assurta al ruolo di “reginetta del tik-tok” di Vieste, come ospite nella trasmissione di Enrico Brignano “Un’ora sola vi vorrei”, in onda questa sera, ore 21.20, su Rai2. La piccola Maira, che ha impazzato sul web, specie nel periodo del lockdown, con le sue performance utilizzando l’applicazione “tik-tok”, tanto di moda specie tra i giovanissimi, regalerà al pubblico italiano una sua esibizione che, siamo certi divertirà, come tutte le altre che ha realizzato con la preziosa collaborazione della mamma, Margherita Monacis.

Stasera, dopo il successo della prima puntata con oltre 2 milioni di spettatori e l’8.6% di share, su Rai2 torna, in prima serata alle 21.20, “Un’ora sola vi vorrei”, il “One man show” di Enrico Brignano. Nella puntata di stasera, comunica l’uffico stampa della Rai, ancora una volta, l’attualità: gli eventi della settimana e soprattutto gli effetti che quegli eventi hanno su tutti noi, con la puntuale satira di costume che ha reso celebre Brignano e che tanto piace al pubblico.