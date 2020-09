Manfredonia, Consiglio di Stato ribalta: terreni nel rione Croce resta in capo ai privati

Manfredonia, 29 settembre 2020. Con due distinte sentenze, la prima dell’11 e la seconda del 15 settembre 2020, il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello proposto dagli eredi degli originari proprietari, tutti assistiti dall’avv. Gaetano Prencipe, ha integralmente riformato le due sentenze con le quali il TAR Puglia nel 2014 aveva erroneamente ritenuto che il Comune di Manfredonia fosse divenuto proprietario per usucapione di due terreni di proprietà privata situati nel rione Croce, sui quali aveva nel frattempo realizzato un campetto di calcio e un asilo, poi completato e trasformato da un’Associazione di Volontariato in struttura per l’assistenza di disabili.

Il Consiglio di Stato, riaffermando che la proprietà dei terreni è rimasta in capo ai privati per effetto del mancato completamento (negli anni ’70) della procedura espropriativa e condannando il Comune al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio, ha stabilito in 60 giorni il temine entro il quale il Comune di Manfredonia dovrà decidere se acquisire o meno dette aree ai sensi dell’art.42 bis del testo unico sugli espropri , corrispondendo il valore venale dei beni con un’indennità aggiuntiva.

Nel caso in cui non opti per tale soluzione, il Comune dovrà invece restituire le aree, previa integrale rimessione in pristino a propria cura e spese, ai legittimi proprietari, corrispondendo loro anche le somme per i tanti anni di illegittima occupazione.

Con le due importanti sentenze, già segnalate dalle riviste giuridiche specializzate, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare in presenza di quali presupposti si possa applicare l’istituto della usucapione nel caso di occupazione illegittima di aree da parte della Pubblica Amministrazione nell’ambito di un procedimento espropriativo.

Nel caso in questione, il mancato esercizio della possibilità di acquisire tali aree (che il Comune avrebbe potuto esercitare già a partire dal luglio 2011, a seguito dell’inserimento dell’art.42 bis nel T.U. in materia di espropri), pagando le indennità previste dalla legge, potrebbe comportare conseguenze a dir poco spiacevoli, sia per il campetto rionale di calcio sia soprattutto per l’importate struttura gestita dall’associazione di volontariato.