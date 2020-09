Meloni eletta presidente del partito dei Conservatori europei

Bari, “L’elezione di Giorgia Meloni, alla quale vanno i nostri sinceri auguri, a presidente del partito dei Conservatori Europei è un risultato che rafforza Fratelli d’Italia in Europa, in Italia ma in Puglia. E’ la conferma che il progetto della nostra leader è l’unico con una vera visione politica che guarda sì all’identità dell’Italia, ma all’interno di un’Europa dove i burocrati devono avere meno spazio a favore di una più ampia efficienza e a vantaggio delle competenze a servizio dei singoli Paesi”. “Un sentito ringraziamento va anche a Raffaele Fitto per il lavoro svolto: è stato il primo eurodeputato italiano ad aderire alla grande famiglia dei Conservatori Europei e oggi l’elezione di Giorgia è un’attestazione di merito per il lavoro da lui svolto sia nella passata sia presente legislatura europea”.

“Per tutto il gruppo regionale di Fratelli d’Italia è una spinta motivazionale in più, avvertiamo l’onere e l’onore di una responsabilità politica che ci vede uniti e compatti come forza di opposizione sempre più determinata e seria”.

Così in una dichiarazione congiunta i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia.