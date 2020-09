Omicidio dei due ragazzi di Lecce, sconvolge l’invidia per la felicità altrui

Oggi 30 settembre di questo 2020 abbastanza tosto da sopportare e anche lunghissimo da vivere per tutte le questioni che impone ad ogni genere di persone, in quella che si può definire quasi una nuova Era, quella della Pandemia, si è ripetuto stancamente in tv un altro rituale di cui non sentivamo certamente il bisogno. È tutto il giorno che la tv trasmette i servizi sull’arresto del (presunto) omicida dei due ragazzi di Lecce, dopo indagini serrate condotte nell’arco di una settimana. Si tratta di un ragazzo di 21 anni, originario di Casarano, tirocinante infermiere, che è stato coinquilino della coppia trucidata proprio nell’abitazione in cui è avvenuto l’omicidio; ne conosceva bene i luoghi e come muoversi e si trovava ancora in qualche maniera in possesso delle chiavi di casa.

Qualcosa aveva spinto i due giovani a non voler continuare ad affittare una stanza al ragazzo. E proprio nella sera in cui festeggiavano l’avvenuta ristrutturazione e il primo giorno di inizio di una vita insieme senza altri conviventi, l’ex coinquilino si è materializzato, con le conseguenze tragiche che tutti abbiamo appreso. Il rituale stancante non consiste certo nel trasmettere la notizia quanto piuttosto nella sequela di commenti che anche questo servizio, come in casi simili, ha recato con sé.

Interpellati dai giornalisti, i concittadini che hanno vissuto a contatto con la famiglia del giovane omicida si sono innanzi tutto detti sbalorditi e poi si sono addentrati nei soliti giudizi che normalmente un vicino di casa può dire: era un ragazzo bravissimo; la nonna ha appreso dalla televisione la notizia e ripeteva incredula che non poteva in alcun modo trattarsi del nipote. Le foto mostrate del giovane omicida hanno anche rivelato che mentre era ricercato dalle forze dell’ordine ha partecipato ad una serata in cui si mostrava sorridente e sereno. Come se nulla fosse.

Ma una vicina di casa, nel commentare la vita del giovane a Casarano, ha espresso un pensiero che conteneva una nota stonata, di cui probabilmente la donna non si è neppure accorta: ragazzo tranquillo; non usciva mai con nessun amico; usciva sempre con i genitori; mai avrebbe immaginato che poteva compiere un delitto così atroce. Ecco il punto: i segni di qualcosa di strano che sfuggono agli occhi di chi li osserva, spesso anche alle famiglie stesse, perché considerate stranezze che non possono portare a niente di grave. “È carattere” si dice di solito.

E invece la valutazione del Capo della Procura di Lecce ha parlato di una inaudita crudeltà. Dalla ricostruzione del colloquio avvenuto anche alla presenza dei carabinieri è emerso che il movente era la felicità di questa coppia. Una sorta di invidia che doveva essere vendicata con un piano ben preparato nei dettagli. Qualcosa è sfuggito all’assassino ed è stato possibile risalire a lui ma il piano, stando alle indagini e alla confessione fatta oggi, era stato ben preparato.

E tornano alla mente tutti i casi simili, in cui il carnefice è stato individuato nella sfera familiare o in quella sociale molto vicina alle vittime. E in tutti questi casi i commenti si ripetono stancamente identici: nessuno avrebbe mai immaginato che … L’invidia per la felicità altrui, come movente: questo è l’insegnamento da non sottovalutare più quando accadono cose incredibili. Di solito i moventi sono considerati cose concrete, come i soldi, o sentimenti come l’amore mal ripagato.

Ecco, forse è arrivato il momento di immaginare anche altro. E di farlo ancora prima che si verifichino delitti. Forse bisogna ridiscutere quel concetto di “normalità” su cui pensiamo di sapere tutto ma che deve essere ben più complesso se ci presenta a scadenze conti di questo tipo. La normalità è certo quello che fanno tutti, e gli omicidi non li fanno tutti, anche questo è vero. Ma a volte basta un nulla perché da una forma di stranezza che tutti ritengono innocua – la solitudine in questo caso, come sembra di capire – si possa passare a qualcosa di mai visto. Forse il concetto di normalità dovrebbe cominciare ad includere anche quello di disagio, concetto di cui la società ha una gran paura perché si pensa erroneamente che il disagio appartenga solo a poche persone e solo di una certa tipologia, quelli con disturbi della mente. E nessuno comprensibilmente ci sta a passare per pazzo, con la facilità e la superficialità con cui la gente si diverte ad usare impropriamente il termine pazzo. Qualcuno probabilmente ricorderà un movente analogo, in uno straniero che, avendo visto fallire il matrimonio, non avendo più la custodia dei figli, uccise un ragazzo solo perché incrociandolo per strada aveva visto che sorrideva. Quel ragazzo felice meritava di morire per la sua felicità.

Ebbe a dire qualche anno fa il noto scrittore di thriller Donato Carrisi, in una conferenza interessantissima tenuta al Liceo classico “V. Lanza” di Foggia, che le probabilità di incontrare un serial killer estraneo al contesto sociale e familiare sono una su un milione. “È più facile vincere alla lotteria”, spiegò al pubblico foggiano presente, studenti e genitori e docenti. Parlò – e il tono era assolutamente sereno – ai giovani che lo ascoltavano in religioso silenzio non per spaventarli ma proprio per ampliare il concetto troppo limitato che abbiamo della cosiddetta normalità. E ne discende che, sempre senza paura, bisognerebbe avere quelle informazioni essenziali per saper individuare il gesto stonato negli atteggiamenti e nei comportamenti umani. Può darsi che tale gesto resti isolato e senza conseguenze, e nella maggior parte avviene proprio così ma non andrebbe mai sottovalutato.

Si ricorre continuamente ai medici del corpo per il più piccolo malessere. Ma raramente ci interroghiamo sul funzionamento di un organo fondamentale come il cervello, che sta lì ma che ha la caratteristica di non essere visibile. La mente, la funzione del cervello ci è praticamente sconosciuta e questo, se da una parte crea totale una naturale sottovalutazione di alcune sue manifestazioni, dall’altra crea il timore che segnalare anche il più piccolo disagio significhi indicare un familiare come pazzo. E si tende a tacere, a chiudere gli occhi, a non voler vedere. “È carattere” … Invece la domanda dovrebbe essere, ad esempio, “come mai non esce mai con gli amici?”, per rimanere nell’ambito del caso giudiziario di Lecce.

Cosa fa la società per situazioni di questo tipo? Poco o nulla. C’è qualche lezione teorica ai corsi prematrimoniali per chi si sposa in chiesa. Lo studio a scuola spesso è sottovalutato nella formazione della intelligenza emotiva dei giovani, una intelligenza non soltanto logica ma ricca di emozioni, negative e positive, che guidano le scelte umane molto più della sola ragione. Questo ci dicono da più di cento anni gli scienziati della mente e in questo passaggio del millennio sono state fatte scoperte importanti sui comportamenti e le cause che li determinano; e non si sa quanto spazio trovino nei programmi scolastici delle materie di studio.

Le generazioni passate studiavano a perfezione il corpo umano e materie scientifiche come la chimica ma nulla del funzionamento della mente. E oggi forse è ancora così. Le generazioni passate sapevano tutto dei grandi maestri della letteratura ma forse non tutti conoscevano il grande valore dello studio della letteratura, che è poi quello scoperto millenni fa dagli antichi greci: consentire ai giovani in formazione di immedesimarsi nelle emozioni anche negative, quasi per avere una purificazione da esse; farne esperienza attraverso le narrazioni o il teatro, per evitare il passaggio ad esperienze distruttive reali.

In questi tempi in cui tutti cercano disperatamente il vaccino contro il corona virus, può essere lecito e chiarificatore il paragone con il metodo dei vaccini: la scuola dovrebbe, più coraggiosamente, iniettare attraverso programmi di studio quelle dosi di consapevolezza per evitare di arrivare a punti di non ritorno. Ancora la scuola. La sua presenza strategica nella società può superare persino l’educazione famigliare, che pure, dicono le neuroscienze, è fondamentale nei primi sei anni di vita. La scuola forma gli adulti che a loro volta formano le famiglie. Perché impedirci di sognare famiglie che stiano attente a vaccinare i figli ad ampio spettro, nel corpo e, consapevolmente, anche negli schemi di comportamento che sono lì, sotto i nostri occhi e che spesso chiedono solo di essere riconosciuti?

Maria Teresa Perrino, 30 settembre 2020